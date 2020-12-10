Спецназ НАТО готовят к секретному прорыву на территорию России

США открыли в Прибалтике базу для бойцов сил специальных операций. Об этом сообщило издание Минобороны США Stars and stripes.

Речь может идти об аэродроме для авиации специального назначения, базирующейся в Великобритании. По сути, новый объект - это пункт приема и обслуживания конвертопланов CV-22 из 352-го крыла специальных операций ССО США. Ожидается, что новый военный объект позволит расширить операции НАТО в Балтийском регионе.

США потратили на создание базы 3,7 млн долларов через программу Пентагона, которая финансирует усилия, направленные на предотвращение российской агрессии.

Безусловно, это не оборонительный объект. За последние пять лет Пентагон потратил в Прибалтике сотни миллионов долларов на улучшение военной инфраструктуры.

При помощи конвертопланов в тыл России могут быть переброшены около четырех штатных групп спецназа. Отметим, что один конвертоплан способен перевозить и десантировать парашютным методом группу из 24 военных.

Конвертоплан может садиться и взлетать с площадок, ограниченных по размерам, а его радиусом действия может быть маршрут от Риги до Тулы, пишет vz.ru.

По всей видимости, НАТО готовит плацдарм на северных рубежах РФ для возможного прорыва границы.

Таким образом, НАТО и США втягивают страны Балтии в свои агрессивные планы. В случае попытки атаковать Россию с прибалтийского направления эти территории станут целями для применения российского оружия.

Ранее сообщалось, что американский спецназ проводит тренировки по атаке на труднодоступные цели России и Китая.

Источник: Информационное агентство «Informing»