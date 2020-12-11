В ПФР рассказали, как россиянам проверить размер будущей пенсии

В пресс-службе Пенсионного фонда России сообщили о том, что жители страны могут самостоятельно заранее отследить свои данные о трудовом стаже и заработках, чтобы выяснить размер полагающихся пенсионных выплат. Об этом сообщает «РИА Новости».

Представители ПФР заявили, что граждане могут сами проверить все данные, исходя из которых рассчитывается размер пенсии, чтобы быть уверенными в корректности расчетов. Для этого им необходимо всего лишь заказать выписку о состоянии своего лицевого счета через портал Государственных услуг или через личный кабинет застрахованного лица, который находится на сайте пенсионного фонда.

«Если же гражданин обнаружит какие-то ошибки в своем лицевом счете, он может подать заявление об их исправлении на портале Госуслуг. Позже заявка будет рассмотрена. В случае необходимости сотрудники могут запросить ряд документов, необходимых для изменения в лицевом счете», - сообщает пресс-служба.

Кроме этого, гражданам России напомнили, что с 2021 года ПФР будет информировать лиц старше 45 лет о состоянии их стажа, озвучивая предварительный размер страховой пенсии. Подобные уведомления будут обновляться раз в 3 года.

Источник: Информационное агентство «Informing»