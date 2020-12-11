Провидица Ванга предрекла гражданскую войну в США в 2021 году

Слепая провидица из Болгарии Ванга перед своей смертью оставила предсказания о будущем человечества на много лет вперед. Согласно им, в 2021 году нас ждут переломные моменты.

Много предсказаний, которые провидица оставила после себя, продолжают сбываться. Так, Ванга говорила, что в 2020 году мир захватит пандемия гриппа. Так и случилось.

Что касается 2021 года, то, по виденью экстрасенса, в первую половину года в России наступит демографический кризис. Новые волны коронавируса принесут еще больше жертв, однако во второй половине года ситуация улучшится.

Также, согласно предсказаниям, президент США, который вступит в полномочия в 2021 году, станет последним для этой страны. После этого там начнется гражданская война, а мировыми лидерами станут Китай и Россия.

В Европе будет наблюдаться все больше столкновений между жителями стран и приезжими мигрантами. Кроме этого, в 2021 году ожидаются многочисленные землетрясения и прочие природные катаклизмы.

Однако среди предсказаний есть и светлое пророчество. По предсказаниям Ванги, 2021 год станет годом победы человечества над раком.

Источник: Информационное агентство «Informing»