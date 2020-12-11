Дональд Трамп может стать последним президентом США

Полное крушение американской государства и глубокий кризис в связи с прошедшими президентскими выборами предсказали эксперты. По заявлению аналитика Дмитрия Бавырина, скандал вокруг победы Джо Байдена в президентской гонке может привести к расколу в стране, что чревато гражданской войной, передает «SM News».

Эксперт отметил, что сложность президентских выборов на фоне неблагоприятной эпидемиологической и геополитической ситуации в стране усугубляется иском 17 штатов США к другим 4, где были замечены нарушения при подсчете голосов избирателей. Бавырин сообщил, что фактически у Верховного Суда США может быть только два выхода: либо принять сторону демократов и провозгласить президентом Джо Байдена, либо поддержать в справедливом негодовании республиканцев. При последнем варианте в США практически однозначно разразится гражданская война, которая может полностью развалить страну.





«Вполне вероятно, что Дональд Трамп станет последним действующим президентом США, так как США как таковые могут вообще перестать существовать», - прокомментировал аналитик.

При этом Дмитрий Бавырин подчеркнул, что если Верховный Суд назначит президентом Дональда Трампа на второй срок, это будет чревато массовыми забастовками со стороны демократов и большинства американского населения.

Источник: Информационное агентство «Informing»