Дональд Трамп может стать последним президентом США

Сегодня, 19:50

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Дональд Трамп может стать последним президентом США

Полное крушение американской государства и глубокий кризис в связи с прошедшими президентскими выборами предсказали эксперты. По заявлению аналитика Дмитрия Бавырина, скандал вокруг победы Джо Байдена в президентской гонке может привести к расколу в стране, что чревато гражданской войной, передает «SM News».

Эксперт отметил, что сложность президентских выборов на фоне неблагоприятной эпидемиологической и геополитической ситуации в стране усугубляется иском 17 штатов США к другим 4, где были замечены нарушения при подсчете голосов избирателей. Бавырин сообщил, что фактически у Верховного Суда США может быть только два выхода: либо принять сторону демократов и провозгласить президентом Джо Байдена, либо поддержать в справедливом негодовании республиканцев. При последнем варианте в США практически однозначно разразится гражданская война, которая может полностью развалить страну. 

«Вполне вероятно, что Дональд Трамп станет последним действующим президентом США, так как США как таковые могут вообще перестать существовать», - прокомментировал аналитик.

При этом Дмитрий Бавырин подчеркнул, что если Верховный Суд назначит президентом Дональда Трампа на второй срок, это будет чревато массовыми забастовками со стороны демократов и большинства американского населения.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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