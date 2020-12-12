Собаки способны вынюхивать COVID-19 в подмышках человека

Французские ученые из Национальной ветеринарной школы в Альфорте провели исследования, благодаря которым выяснили, что надрессированные собаки могут определить у человека наличие коронавируса по запаху подмышек.

Так, для исследования были привлечены 6 специально обученных собак, которые определяли по запаху болезни человека. Животные использовались службами в аэропортах, на вокзалах и других местах массового скопления людей, чтобы находить запрещенные для перевозки материалы. Этих же собак обучили запаху коронавируса, после чего они стали успешно определять его.

Специалисты отмечают, что точность определения коронавируса специально обученными собаками 75-100%. На данный момент запущено несколько схем по обучению собак в таких странах, как Австралия, Финляндия, ОАЭ и Ливан.

Более того, в некоторых европейских аэропортах пассажиры уже могут встретить таких собак. Авторы исследования надеются, что данное открытие в будущем поможет в процессе установления диагноза коронавируса.

Источник: Информационное агентство «Informing»