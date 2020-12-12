В ПФР россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

Сегодня, 00:10

Ольга Громова

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В ПФР россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

Россияне могут самостоятельно проверить размер своей пенсии. Для этого необходимо иметь сведения о своем стаже, заработке и страховых взносах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда России.

Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета человек может заказать на двух ресурсах в сети - через портал госуслуг или на сайте ПФР. Ее также можно получить в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.


В случае, если россиянин выявит какие-то ошибки, которые могут повлиять на размер пенсии, ему следует действовать. В частности, стоит написать заявление на исправление, воспользовавшись порталом госуслуг. При этом важно не забыть прикрепить подтверждающие документы.

Территориальный орган ПФР примет заявление, рассмотрит его и, если в этом будет необходимость, перепроверит данные.

«ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет», — заявили в фонде.

С 2021 года россиян от 45 лет и старше о пенсионном счете, накопленном стаже и предполагаемом размере пенсии будут информировать раз в три года.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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