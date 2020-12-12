Привычка выпивать стакан воды по утрам может довести до рака желудка

Сегодня, 11:35

Ольга Громова

0

Image 16+
Привычка выпивать стакан воды по утрам может довести до рака желудка

Принято считать, что выпивать стакан чистой воды после пробуждения - полезная привычка. И это на самом деле так. Правда, в случае, если это делать правильно и не допускать ошибок, которые могут довести до онкологических заболеваний. Об этом предупредил эксперт из Китая, статью которого в переводе опубликовало издание ИноСМИ.

Нельзя пить воду слишком быстро и много. Отмечается, что это может привести к повышенной нагрузке на сердце - жидкость стимулирует разжижение крови. Для пациентов с сердечно-сосудистой патологией это может обернуться сердечным приступом.

Кроме этого, много воды натощак разжижает желудочную кислоту. И если после стакана воды вскоре позавтракать, это не лучшим образом отразится на пищеварении и может привести к заболеваниям ЖКТ.


Не рекомендуется пить очень холодную или слишком горячую воду, так как это стимулирует пищеварительный тракт и приводит к быстрому сокращению слизистой оболочки желудка. Как следствие - дискомфорт и, даже, диарея.

Также стоит помнить, что очень горячая вода, свыше 65 градусов, способна травмировать пищевод. Если пить ее регулярно, могут развиться онкологические заболевания, в том числе рак желудка. 

Безопасно для организма пить воду комнатной температуры утром и в количестве, не превышающем 150 мл. При этом лучше это делать медленно и небольшими глотками. 


Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Привычка выпивать стакан воды по утрам может довести до рака желудка

Сегодня, 11:35

Собаки способны вынюхивать COVID-19 в подмышках человека

Сегодня, 00:30

Американский нейрохирург Джозеф Марун рассказал, как остановить потерю мышечной массы после 50 лет

Вчера, 22:45

Фактор, повышающий риск развития рака в два раза, выявили ученые

10-12-2020, 19:30

Перечислены лекарства и добавки, повышающие артериальное давление

10-12-2020, 00:45

В России выявили более тысячи мутаций коронавируса COVID-19

9-12-2020, 23:20

Как коронавирус вызывает отказ органов показали на экспериментальной модели мыши

9-12-2020, 22:20

Ученые: употребление сыра продлевает жизнь на 25%

9-12-2020, 18:15

Зарубежные врачи назвали 5 малоизвестных причин болей в спине

8-12-2020, 19:00

Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России

6-12-2020, 23:55

Вирусолог из Уханя сообщила о распространении новых видов коронавируса

5-12-2020, 10:35

Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 таит возможную опасность

5-12-2020, 00:35

США оказались на пороге катастрофы из-за коронавируса

4-12-2020, 23:50

Российский врач: коронавирус может приводить к смертельному иммунному расстройству

4-12-2020, 18:35

Стало известно об опасности низкой температуры при коронавирусе COVID-19

4-12-2020, 12:45

Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

4-12-2020, 09:55

Российские врачи заявили о тяжелом течении коронавируса COVID-19 при повторном заболевании

4-12-2020, 00:20

Регулярные физические тренировки помогают при коронавирусе COVID-19

4-12-2020, 00:15

Российские ученые выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19

3-12-2020, 20:25

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V»

3-12-2020, 10:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров