Привычка выпивать стакан воды по утрам может довести до рака желудка

Принято считать, что выпивать стакан чистой воды после пробуждения - полезная привычка. И это на самом деле так. Правда, в случае, если это делать правильно и не допускать ошибок, которые могут довести до онкологических заболеваний. Об этом предупредил эксперт из Китая, статью которого в переводе опубликовало издание ИноСМИ.

Нельзя пить воду слишком быстро и много. Отмечается, что это может привести к повышенной нагрузке на сердце - жидкость стимулирует разжижение крови. Для пациентов с сердечно-сосудистой патологией это может обернуться сердечным приступом.

Кроме этого, много воды натощак разжижает желудочную кислоту. И если после стакана воды вскоре позавтракать, это не лучшим образом отразится на пищеварении и может привести к заболеваниям ЖКТ.

Не рекомендуется пить очень холодную или слишком горячую воду, так как это стимулирует пищеварительный тракт и приводит к быстрому сокращению слизистой оболочки желудка. Как следствие - дискомфорт и, даже, диарея.

Также стоит помнить, что очень горячая вода, свыше 65 градусов, способна травмировать пищевод. Если пить ее регулярно, могут развиться онкологические заболевания, в том числе рак желудка.

Безопасно для организма пить воду комнатной температуры утром и в количестве, не превышающем 150 мл. При этом лучше это делать медленно и небольшими глотками.





Источник: Информационное агентство «Informing»