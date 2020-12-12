Лавров: РФ продолжит дедолларизацию с Ираном

Сегодня, 13:45

Ольга Громова

0

Image 16+
Лавров: РФ продолжит дедолларизацию с Ираном

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена и дальше продолжать дедолларизацию в расчетах с Ираном. Также министр сообщил о росте товарооборота между Тегераном и Евразийского экономического союза, в который, кроме нашей страны, входят также Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия.

«Что касается валюты, используемой в расчетах, то наш приоритет, так же как и Ирана,— дедолларизация, отказ от использования доллара, положением которого в международной валютной системе грубо злоупотребляют США», - цитирует слова Сергея Лаврова, сказанные в интервью журналистам гостелерадио Ирана, РИА Новости.

Глава внешнеэкономического ведомства обратил внимание на то, что все больше государств в мире разделяют позицию РФ, поскольку приходит осознание того, что зависимость от «американца» в любой подходящий момент может быть использована против них. Наглядно это видно в отношении Исламской Республики Иран.


«На сегодняшний день не доллар, а российский рубль является основной валютой расчетов между нашими странами»,— пояснил глава отечественного МИДа.

После октября минувшего года, когда Тегераном было заключено временное соглашение с ЕАЭС, всего лишь за полгода товарооборот увеличился на 15 процентов. Товарные потоки идут все активнее и активнее. За первые девять месяцев года нынешнего, даже невзирая на ковид-пандемию, экспорт Ирана в страны ЕАЭС увеличился практически на 30 процентов. И это, как подчеркнул Сергей Лавров, самый лучший в мире результат по наращиванию экспорта в условиях современной пандемии.

Он добавил, что тема дедолларизации широко обсуждается РФ с другими странами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС.


Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Лавров: РФ продолжит дедолларизацию с Ираном

Сегодня, 13:45

Дональд Трамп может стать последним президентом США

Вчера, 19:50

Спецназ НАТО готовят к секретному прорыву на территорию России

10-12-2020, 20:55

Алиев назвал три армянских города «историческими землями» Азербайджана

10-12-2020, 18:40

Меркель сообщила об изменении баланса сил в мире из-за пандемии коронавируса

9-12-2020, 17:35

Forbes: Россия и Запад стоят на пороге полномасштабной войны

9-12-2020, 11:20

НАТО сможет глушить российские спутники с помощью украинского ракетного комплекса «Овидиополь-2»

8-12-2020, 17:05

Турецкий дрон Bayraktar TB2 вошел в воздушное пространство Крыма и сфотографировал ПВО России

5-12-2020, 10:00

Американский спецназ готовят к захвату подземных бункеров России

3-12-2020, 20:30

В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

3-12-2020, 17:00

Политолог Перенджиев рассказал, как РФ может использовать Турцию против НАТО

2-12-2020, 23:30

Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению

2-12-2020, 19:55

Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

2-12-2020, 00:10

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

1-12-2020, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

28-11-2020, 22:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров