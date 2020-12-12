Лавров: РФ продолжит дедолларизацию с Ираном

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена и дальше продолжать дедолларизацию в расчетах с Ираном. Также министр сообщил о росте товарооборота между Тегераном и Евразийского экономического союза, в который, кроме нашей страны, входят также Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия.

«Что касается валюты, используемой в расчетах, то наш приоритет, так же как и Ирана,— дедолларизация, отказ от использования доллара, положением которого в международной валютной системе грубо злоупотребляют США», - цитирует слова Сергея Лаврова, сказанные в интервью журналистам гостелерадио Ирана, РИА Новости .

Глава внешнеэкономического ведомства обратил внимание на то, что все больше государств в мире разделяют позицию РФ, поскольку приходит осознание того, что зависимость от «американца» в любой подходящий момент может быть использована против них. Наглядно это видно в отношении Исламской Республики Иран.

«На сегодняшний день не доллар, а российский рубль является основной валютой расчетов между нашими странами»,— пояснил глава отечественного МИДа.

После октября минувшего года, когда Тегераном было заключено временное соглашение с ЕАЭС, всего лишь за полгода товарооборот увеличился на 15 процентов. Товарные потоки идут все активнее и активнее. За первые девять месяцев года нынешнего, даже невзирая на ковид-пандемию, экспорт Ирана в страны ЕАЭС увеличился практически на 30 процентов. И это, как подчеркнул Сергей Лавров, самый лучший в мире результат по наращиванию экспорта в условиях современной пандемии.

Он добавил, что тема дедолларизации широко обсуждается РФ с другими странами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС.





Источник: Информационное агентство «Informing»