Появилось видео, как армия Азербайджана по скалам шла освобождать Шушу

Сегодня, 18:35

Ольга Громова

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Появилось видео, как армия Азербайджана по скалам шла освобождать Шушу

В Сети опубликовали видео, демонстрирующее, как войска Азербайджана шли освобождать Шушу. Кадры были сняты за несколько дней до окончания боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает «Вестник Кавказа».

Обращает на себя внимание полное бездорожье и тяжелая для прохождения горная местность. Бойцам приходилось цепляться за камни и траву, чтобы удержаться и продвинуться вперед.

Город Шуша под контроль Азербайджана перешел 9 ноября. А в ночь на 10 ноября была завершена вторая карабахская война. Произошло это вскоре после того, как лидеры Армении, Азербайджана и России подписали трехстороннее соглашение о режиме полного прекращения огня и введении миротворческого контингента РФ на линию соприкосновения.


С 10 ноября по 1 декабря под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

10 декабря в Азербайджане состоялся парад в честь победы во второй карабахской войне. Его принимали не только президент страны Ильхам Алиев, но и его коллега из Турции - Реджеп Тайип Эрдоган. А во время парада на главной площади Баку провезли турецкие беспилотники «Байрактар», которые, как принято считать, и «сделали» прошедшую войну в НКР.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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