СМИ США: Американцы утратили военное преимущество перед Россией

Вчера, 19:30

0

Image 16+
СМИ США: Американцы утратили военное преимущество перед Россией

Foreign Affairs: США утратили военное преимущество перед Россией.

Военные аналитики из американского издания Foreign Affairs полагают, что США более не имеют ни технологического, ни экономического преимущества и, следовательно, не могут теперь противостоять России.

По их мнению, основная задача Штатов сейчас - перестать думать о второстепенных факторах и сосредоточиться на приближении новой эры конкуренции с ведущими мировыми державами – Россией и Китаем. В первой сохраняется ядерное оружие. Кроме того, Россия активно развивается в сфере кибервойны. Относительно Китая - его уверенно растущая экономика представляет для Вашингтона еще большую угрозу.

По прогнозам аналитиков, прогнувшаяся экономика Соединенных Штатов осложнит военную конкуренцию с Россией и Китаем. И на союзников, не способных к любым значительным независимым действиям, американцам надеяться на нужно.


«Страна, которая полвека назад совершала пилотируемые экспедиции на Луну, до недавнего времени была вынуждена отправлять своих астронавтов в космос на российских ракетах», — напомнили авторы публикации.

По мнению авторов из Foreign Affairs, интегрированные оперативные концепции смогут эффективно защитить жизненно важные интересы страны,  но для этого потребуется радикально иные виды войск и вооружений.

Спасением для США, по мнению военных экспертов, будет своевременное переосмысление Пентагоном стратегии ведения войны будущего. Тогда США сможет достойно ответить на ходы противников. И пусть сейчас вероятность вооруженного конфликта с РФ или Китаем весьма расплывчата, США все равно должны быть готовы к потенциальной конфронтации уже сейчас.

«Американские военные  должны разработать и реализовать стратегию сохранения интересов США в мире, который сильно изменился всего за несколько лет. Учитывая ослабление преимуществ Соединенных Штатов, времени терять нельзя», - отметили аналитики.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

СМИ США: Американцы утратили военное преимущество перед Россией

Вчера, 19:30

Лавров: РФ продолжит дедолларизацию с Ираном

Вчера, 13:45

Дональд Трамп может стать последним президентом США

11-12-2020, 19:50

Спецназ НАТО готовят к секретному прорыву на территорию России

10-12-2020, 20:55

Алиев назвал три армянских города «историческими землями» Азербайджана

10-12-2020, 18:40

Меркель сообщила об изменении баланса сил в мире из-за пандемии коронавируса

9-12-2020, 17:35

Forbes: Россия и Запад стоят на пороге полномасштабной войны

9-12-2020, 11:20

НАТО сможет глушить российские спутники с помощью украинского ракетного комплекса «Овидиополь-2»

8-12-2020, 17:05

Турецкий дрон Bayraktar TB2 вошел в воздушное пространство Крыма и сфотографировал ПВО России

5-12-2020, 10:00

Американский спецназ готовят к захвату подземных бункеров России

3-12-2020, 20:30

В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

3-12-2020, 17:00

Политолог Перенджиев рассказал, как РФ может использовать Турцию против НАТО

2-12-2020, 23:30

Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению

2-12-2020, 19:55

Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

2-12-2020, 00:10

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

1-12-2020, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров