СМИ США: Американцы утратили военное преимущество перед Россией

Foreign Affairs: США утратили военное преимущество перед Россией.

Военные аналитики из американского издания Foreign Affairs полагают, что США более не имеют ни технологического, ни экономического преимущества и, следовательно, не могут теперь противостоять России.

По их мнению, основная задача Штатов сейчас - перестать думать о второстепенных факторах и сосредоточиться на приближении новой эры конкуренции с ведущими мировыми державами – Россией и Китаем. В первой сохраняется ядерное оружие. Кроме того, Россия активно развивается в сфере кибервойны. Относительно Китая - его уверенно растущая экономика представляет для Вашингтона еще большую угрозу.

По прогнозам аналитиков, прогнувшаяся экономика Соединенных Штатов осложнит военную конкуренцию с Россией и Китаем. И на союзников, не способных к любым значительным независимым действиям, американцам надеяться на нужно.

«Страна, которая полвека назад совершала пилотируемые экспедиции на Луну, до недавнего времени была вынуждена отправлять своих астронавтов в космос на российских ракетах», — напомнили авторы публикации.

По мнению авторов из Foreign Affairs, интегрированные оперативные концепции смогут эффективно защитить жизненно важные интересы страны, но для этого потребуется радикально иные виды войск и вооружений.

Спасением для США, по мнению военных экспертов, будет своевременное переосмысление Пентагоном стратегии ведения войны будущего. Тогда США сможет достойно ответить на ходы противников. И пусть сейчас вероятность вооруженного конфликта с РФ или Китаем весьма расплывчата, США все равно должны быть готовы к потенциальной конфронтации уже сейчас.

«Американские военные должны разработать и реализовать стратегию сохранения интересов США в мире, который сильно изменился всего за несколько лет. Учитывая ослабление преимуществ Соединенных Штатов, времени терять нельзя», - отметили аналитики.

Источник: Информационное агентство «Informing»