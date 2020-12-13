В Армении заявили о необходимости деоккупации Азербайджаном территорий Арцаха

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с возникшей ситуацией вокруг сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Карабаха, где вчера был нарушен режим прекращения огня.

Провокационные действия Баку говорят о возникшей необходимости устранения последствий последней агрессии Азербайджана, в том числе деоккупации территорий НКР, пишут дипломаты и призывают ОБСЕ дать недвусмысленную оценку действиям азербайджанских военных. В документе, который появился на официальном сайте внешнеполитического ведомства Армении, говорится, что «азербайджанские силы продолжили провокационные действия» в направлении населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен Гадрутского района Арцаха (самоназвание непризнанной республики, - Ред.).

«Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и размещении российских миротворцев, подчеркиваем, что указанные действия имеют целью обесценить присутствие миротворческих сил РФ в зоне конфликта», — отмечает МИД.

12 декабря Минобороны Армении сообщило о том, что ВС Азербайджана, невзирая на перемирие, пошли в новое наступление - указывалось о завязавшейся перестрелке в районе сел Хцаберд и Хин Тахер.

В то же время Азербайджан сегодня объявил о проведении контртеррористической операции в Гадрутском районе. В Минобороны страны проинформировали об «остатках» армянской армии, совершивших несколько диверсий, которые привели к гибели четырех человек и ранении троих людей, среди которых и одно гражданское лицо.

Источник: Информационное агентство «Informing»