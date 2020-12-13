В Sohu определили лучшее российское оружие для противостояния с НАТО и США

Сегодня, 21:50

Ольга Громова

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В Sohu определили лучшее российское оружие для противостояния с НАТО и США

Об эффективной тактике, которой придерживается Кремль в отношении Североатлантического альянса, рассказали обозреватели платформы Sohu. Перевод с китайского был представлен изданием «ПолитРоссия».

Не является секретом, что оборонный бюджет РФ значительно уступает военным расходам НАТО. И если бы Москва решила соревноваться с блоком с этой позиции, это было бы сродни самоубийству. Поэтому Россия выработала свою собственную тактику, которая позволяет ей эффективно противостоять Альянсу даже при довольно скромных расходах (по сравнению с НАТО) на ВПК.

Это, как отмечают авторы Sohu, разработка систем и вооружений, перед которыми бессильны страны Североатлантического альянса, в том числе и США. И многие из этих комплексов не имеют аналогов в мире (Ну как тут не вспомнить пресловутое клише, за которые нас, журналистов, часто критикуют?! - Авт.).

Но особо китайские эксперты выделили принципиально новое оружие, призванное обеспечить обороноспособность страны, о котором президент Владимир Путин рассказал два года назад. Лидер РФ говорил о ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» и чрезвычайно мощной крылатой ракете с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

По мнению китайцев, особого внимания заслуживает «Буревестник». Его они называют наиболее заметным и эффективным оружием для сдерживания врага. Обладая практически неограниченной скоростью и дальностью, он способен смести абсолютную любую систему ПРО в мире, в том числе пресловутые американские «редуты». Ядерная крылатая ракета является настоящей малозаметной убийцей, констатирует Sohu.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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