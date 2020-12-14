Индия наращивает запасы вооружения на случай войны с КНР и Пакистаном

Индия готовится к войне и наращивает запасы своего вооружения. Об этом пишут местные СМИ.

Народная пословица гласит:

«Хочешь мира - готовься к войне».

Видимо, она стала ориентиром для индийского правительства. Оно отдало распоряжение вооруженным силам страны увеличить запасы оружия и боеприпасов, которые необходимы для ведения 15 дней боевых действий. Об этом со слов информированных источников узнали журналисты газеты Times of India .

«В условиях военного противостояния с Китаем в восточном Ладакхе индийской армии разрешили увеличить запасы вооружений и боеприпасов до уровня 15-I, предусматривающего ведение интенсивных боевых действий в течение 15 дней на два фронта - против Китая и Пакистана», - сообщили информаторы газеты.

Отмечается, что оружие ВС Индии будут закупать не только у отечественных производителей, но и за рубежом.

При этом ранее вооруженные силы страны должны были располагать таким количеством оружия и боеприпасов к нему, чтобы арсенала хватило на 40 дней войны. Но этот уровень правительство решило понизить, поскольку возникли трудности с хранением техники и боеприпасов.

Источники сообщили, что Индия уже успела приобрести большое количество ракет и снарядов для танков и артиллерийских орудий. Всего на наращивание запасов выделено порядка 500 миллиардов рупий (чуть менее 68 миллионов долларов).

Обострение ситуации в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и Китая, напомним, произошло в мае этого года. В ходе боестолкновений там погибли не менее двух десятков индийских солдат и около 45 китайских (точной статистики нет). После этого Пекин и Нью-Дели начали наращивать свои силы в регионе. На текущий момент в Ладакхе находятся по 50 тысяч военных с каждой стороны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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