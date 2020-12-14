Сенатор Бибикова рассказала, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно

Сегодня, 11:30

Ольга Громова

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Сенатор Бибикова рассказала, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно

Россияне, которые были уволены с работы в силу сокращения штата либо в связи с ликвидацией предприятия, смогут оформиться на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» поведала заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор обратила внимание на один важный момент. Такие граждане должны для оформления досрочной пенсии иметь достаточный страховой стаж. Для мужчин это не менее 25 лет, для женщин - 20.


Бибикова отметила, что пенсия неработающим гражданам назначается по представлению службы занятости.

Право на досрочную пенсию также имеется у женщин, страховой стаж которых превышает 37 лет. Касательно мужчин, они должны иметь не менее 42 лет страхового стажа.

Такие россияне также вправе обратиться за назначением пенсии на два года раньше установленного российским законодательством пенсионного возраста. Но не раньше, чем им исполнится 55 и 60 лет.

Ранее сенатор рассказала, что страховые пенсии по старости в 2021 году будут назначать лишь при соблюдении трех важных условий - достигнут пенсионный возраст, имеется не менее 12 лет страхового стажа и 21 пенсионный коэффициент.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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