Итальянские СМИ объяснили, почему у США не хватит смелости воевать с Россией

Сегодня, 14:10

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Итальянские СМИ объяснили, почему у США не хватит смелости воевать с Россией

Итальянские СМИ объяснили, почему у США не хватит смелости воевать с РФ.

Военные эксперты из Италии солидарны с мнением ряда своих коллег из других стран по поводу США и открытого конфликта с Россией. По их мнению, у первых не достаточно ни сил, ни решимости для открытого вызова РФ или Китаю и дальнейшего военного конфликта с ними.

Военные аналитики издания L'Antidiplomatico (Италия) уверены: то противоборство, о котором сейчас так много говорят эксперты, Вашингтон не решится открыто развязать. Кроме того, итальянские аналитики не видят предпосылок и для другого возможного развития событий, которое сейчас также на слуху: якобы, набирающий могущество Китай первый развяжет конфликт с США, а Россия, встав на сторону Китая, будет вынуждена в него втянуться.

«Россия в потенциальном конфликте примет сторону Китая. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетов Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)», — отмечают авторы L'Antidiplomatico.

По мнению итальянцев - никакой войны не будет вообще. Военный союз Москвы и Пекина фактически перечеркивает риск глобального конфликта ведущих мировых держав - у США просто не хватит сил, чтобы противостоять этим странам, да еще и  окруженным партнерами по ШОС.


«США не в состоянии выиграть войну — ни обычную, ни ядерную — против двух союзных держав размером с Россию и Китай», — уверены обозреватели.

Кроме того, и Россия, и Китай очень богаты природными ресурсами, демографическим потенциалом и военной мощью, перед которыми шансы на успех у США равны нулю.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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