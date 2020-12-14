На базе ВВС Германии «Рамштайн» система раннего предупреждения выявила ракетный удар

Несколько часов назад на авиабазе «Рамштайн» в Германии, где находится ядерное оружие, сработала система раннего оповещения об ударе баллистическими ракетами.

Командование США в Европе заявило о том, что контингент на военной базе был приведен в повышенную готовность. По тревоге поднялись подразделения ПВО и ПРО. Тревога оказалась ложной. Как сообщают российские источники, она произошла из-за самостоятельного срабатывания автоматики, хотя в Пентагоне заявили, что речь идет о тренировке.

Между тем эксперт указывают на примечательный момент: тренировка неожиданно совпала с пуском российской АПЛ «Владимир Мономах» сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет, пишет topwar.ru .

При этом пока неизвестно, кто именно был «агрессором» в ходе учений. Возможно, военнослужащие отрабатывали взаимодействие по отражению российской ракетной атаки из Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в ответ на наращивание войск НАТО у границ Калининградской области Минобороны РФ усиливает Балтийский флот.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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