На базе ВВС Германии «Рамштайн» система раннего предупреждения выявила ракетный удар

Вчера, 23:45

Александр Зуев

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На базе ВВС Германии «Рамштайн» система раннего предупреждения выявила ракетный удар

Несколько часов назад  на  авиабазе «Рамштайн» в Германии, где  находится ядерное оружие,  сработала система раннего оповещения об ударе баллистическими ракетами.

Командование США в Европе заявило о том, что контингент на военной базе был приведен в повышенную готовность. По тревоге поднялись подразделения ПВО и ПРО. Тревога оказалась ложной. Как сообщают российские источники, она произошла из-за самостоятельного срабатывания автоматики, хотя в Пентагоне заявили, что речь идет о тренировке.


Между тем эксперт указывают на примечательный момент: тренировка неожиданно совпала с пуском российской АПЛ «Владимир Мономах» сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет, пишет topwar.ru.

При этом пока неизвестно, кто именно был «агрессором» в ходе учений. Возможно, военнослужащие отрабатывали взаимодействие по отражению российской ракетной атаки из Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в ответ на наращивание войск НАТО у границ Калининградской области Минобороны РФ усиливает Балтийский флот. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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