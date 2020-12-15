Эксперт Леонков: присутствие российских военных в Нагорном Карабахе многих не устраивает

Российский авторитетный военный эксперт Алексей Леонков уверен: произошедшее в селах Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе Карабаха 11 и 12 декабря было намеренной провокацией. И в первую очередь это было на руку Турции, крайне недовольной тем, что на территории НКР присутствует российский контингент. И Британии, которая стоит за спиной Турции.

Цель, которая преследовалась при штурме карабахских сел, по мнению Леонкова, была показать, что миротворцы из России не справляются со своими обязанностями. Однако задумка провокаторов не удалась и россияне при содействии армян быстро замяли конфликт.

Вместе с тем, эксперт прогнозирует продолжение подобных провокаций и в дальнейшем.

«Была некая попытка показать, что миротворцы не в состоянии контролировать ситуацию. Но это оказалось не так. Российские военные вместе с армянскими коллегами очень быстро локализовали конфликт. Думаю, что подобного рода провокации продолжатся и дальше, так как задачи авторов провокаций – показать что российский контингент не справляется с задачами», - прокомментировал Леонков.

Все территории в Гадрутском районе, кроме сел Хцаберд и Хин Тахер, находятся под контролем Азербайджана. После попытки штурма этих населенных пунктов убитые и раненые оказались с обоих сторон.

По мнению другого политолога, обозревателя агентства ИАНЕД Олега Лукьянова, использование турок против России для Британии - давняя практика, которая практически никогда не заканчивалась ожидаемым результатом.

«Использование турок против России – испытанный веками прием британской внешней политики. Человеческих и материальных ресурсов у Российской империи такие интриги Лондона отнимали немало. Однако они почти никогда не венчались успехом. И даже наоборот. Захваченные Османской империей земли постепенно становились российскими. И если бы не Октябрьская революция 1917 года, то таковыми стали бы и проливы Босфор и Дарданеллы. Нынешнему турецкому президенту хорошо бы не забывать уроки прошлого и не быть марионеткой Лондона», - категоричен Лукьянов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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