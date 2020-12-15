В Турции введен круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

Сегодня, 09:20

Анна Лисова

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В Турции введен круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

В Турции с вечера 31 декабря до пяти утра 4 января будет действовать круглосуточный комендантский час. 

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Вводится комендантский час для того, чтобы снизить риски нового всплеска распространения коронавируса в период новогодних праздников. 

В Турции действуют уже довольно жесткие работы из-за распространения коронавируса. В частности, там не работают бани, сауны, бассейны и спортзалы. Спортивные мероприятия проводятся, но без зрителей.

Попасть в торговый центр можно только по специальному цифровому коду, к тому же, в ТЦ пропускают ограниченное число посетителей. Все заведения общепита работают исключительно навынос. 

Помимо этого в будние дни с 9 вечера до 5 утра, а также с вечера пятницы до утра понедельника  действует комендантский час. Интересно, что эти ограничения не касаются туристов. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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