В Турции введен круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

В Турции с вечера 31 декабря до пяти утра 4 января будет действовать круглосуточный комендантский час.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вводится комендантский час для того, чтобы снизить риски нового всплеска распространения коронавируса в период новогодних праздников.

В Турции действуют уже довольно жесткие работы из-за распространения коронавируса. В частности, там не работают бани, сауны, бассейны и спортзалы. Спортивные мероприятия проводятся, но без зрителей.

Попасть в торговый центр можно только по специальному цифровому коду, к тому же, в ТЦ пропускают ограниченное число посетителей. Все заведения общепита работают исключительно навынос.

Помимо этого в будние дни с 9 вечера до 5 утра, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует комендантский час. Интересно, что эти ограничения не касаются туристов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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