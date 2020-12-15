Армия Армении отказалась поддержать премьер-министра Пашиняна

Источник в Минобороны Армении сообщил, что военное руководство страны отказалось вводить войска в Ереван в случае необходимости.

Об этом сообщает издание «Грапарак».

По данным информационного ресурса, на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян общался с начальником Генштаба ВС РА Оником Гаспаряном. Глава правительства заявил, что войска необходимо держать сейчас в готовности, и как только возникнет необходимость, ввести их в Ереван для охраны спецобъектов.





Но, как сообщает источник, Гаспарян заявил, что армия, пока он является начальником Генштаба, «не будет вмешиваться во внутриполитические процессы». В столицу Армении войска вводить он отказался.

Гаспарян после разговора с премьером связался с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном и передал суть диалога с главой правительства. Министр обороны пообещал дать аналогичный ответ Пашиняну, в случае, если тот заявит о необходимости ввести войска в Ереван.

Отметим, в Армении после оглашения условий мирных соглашений по Нагорному Карабаху вспыхнула волна протестов. В адрес Пашиняна звучат обвинения в том, что он принял условия, неприемлемы для армянской нации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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