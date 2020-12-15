Пилот ВВС США назвал полет на российском Су-30МКИ пиком своей карьеры

Сегодня, 14:10

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Пилот ВВС США назвал полет на российском Су-30МКИ пиком своей карьеры

Ведущий пилот ВВС США и подполковник Ян Куц Шталь поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-30МКИ в 2016 году. По его словам, опыт управления этой техникой стало «пиком его карьеры», передает «Военное обозрение».

Ян Куц Шталь поделился, что именно возможность пилотировать истребитель Су-30, находившийся на вооружении ВВС Индии, позволила ему понять всю мощь и преимущество российской техники.


«Никогда более за мою многолетнюю службу в ВВС США мне не доводилось сидеть за штурвалом более мощной, более совершенной и уникальной техники, чем российский Су-30МКИ. Я считаю этот опыт поистине уникальным, который стал венцом моей карьеры», - прокомментировал американский летчик. 

Подполковник ВВС США добавил, что Америка продолжает интересоваться российскими разработками, и оценила истребитель Су-30МКИ как технику, превосходящую по многим параметрам даже самые современные американские разработки. Вследствие этого США намерено продолжать инициировать введение противороссийских санкций, с тем чтобы Россия не смогла поставлять свое вооружение другим странам.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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