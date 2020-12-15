Десятидневная детокс-диета тучной певицы обеспокоила ее фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, обретшая популярность под творческим псевдонимом Lizzo, призналась, что села на десятидневную детокс-диету, чем расстроила своих фанатов. На их критику в Instagram 32-летней певицы обратило внимание британское издание Daily Mail.

Lizzo, одна из самых известных в мире пышных красавиц, недавно призналась, что села на соковую диету - но не ради похудения, а для улучшения самочувствия и выведения токсинов из организма. На протяжении этого времени рацион состоит только из протеиновых коктейлей, овощных и фруктовых соков, орехов, а также яблок и огурцов, которые разрешено есть в качестве перекуса.

Пользователи сети возмутились, многие отметили, что любимая певица их разочаровала своим выбором диеты.

«Что? Нет, нет, нет! Детоксы не работают, и они точно не способствуют укреплению тела», «Я думала, что Лиззо пропагандирует бодипозитив! А ей по нраву ее нездоровое тело, тучное тело. Задалась бы целью стать здоровее, поскольку любой человек, у которого есть мозг, осознает, что ожирение — плохо», — распекли подписчики любимую певицу.

Ранее Lizzo поделилась фото, на котором показала свой целлюлит и жировые складки. Она отметила, что ее тело претерпевает изменения, но она будет любить его с любых ракурсов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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