Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

Украинские медики пригрозили властям устроить общенациональную забастовку, если в проект бюджета страны на 2021 год не будет заложено повышение зарплат, передает «Лента».

Сегодня, 15 декабря, в Верховную Раду передали обращение члена оперштаба по борьбе с COVID-19 Ольги Голубовской, в котором она призвала парламентариев обратить внимание на ситуацию с низкими зарплатами медиков и увеличить расходы на охрану здоровья. Потому как, судя по проекту бюджета, в Украине снова собираются финансировать медицину по остаточному принципу.

«Этот бюджет опять оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице. Вам не стыдно, народные избранники?» — сказано в тексте обращения.

Требования Голубовской об увеличении зарплат и в целом расходов на медицину поддерживают медики по всей Украине. В Сети запущен флешмоб с хештегом «врятуйлікаря» (спаси врача в переводе на русский). Медики один за другим выкладывают видеообращения, в котором грозятся устроить забастовку.

«Мой должностной оклад — 5385 гривен (порядка 14 200 рублей, Ред.). С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем», - рассказал врач противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

14 декабря Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предупредила, что уже в 2021 году больницы и поликлиники могут лишиться положенных им по программе медицинских гарантий выплат. Причиной называлась нехватка денег, так как Минздрав доныне не отправил правительству проект финансирования программы на следующий год.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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