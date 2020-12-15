Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

Сегодня, 16:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

Украинские медики пригрозили властям устроить общенациональную забастовку, если в проект бюджета страны на 2021 год не будет заложено повышение зарплат, передает «Лента».

Сегодня, 15 декабря, в Верховную Раду передали обращение члена оперштаба по борьбе с COVID-19 Ольги Голубовской, в котором она призвала парламентариев обратить внимание на ситуацию с низкими зарплатами медиков и увеличить расходы на охрану здоровья. Потому как, судя по проекту бюджета, в Украине снова собираются финансировать медицину по остаточному принципу.


«Этот бюджет опять оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице. Вам не стыдно, народные избранники?» — сказано в тексте обращения.

Требования Голубовской об увеличении зарплат и в целом расходов на медицину поддерживают медики по всей Украине. В Сети запущен флешмоб с хештегом «врятуйлікаря» (спаси врача в переводе на русский). Медики один за другим выкладывают видеообращения, в котором грозятся устроить забастовку.

«Мой должностной оклад — 5385 гривен (порядка 14 200 рублей, Ред.). С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем», - рассказал врач противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

14 декабря Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предупредила, что уже в 2021 году больницы и поликлиники могут лишиться положенных им по программе медицинских гарантий выплат. Причиной называлась нехватка денег, так как Минздрав доныне не отправил правительству проект финансирования программы на следующий год.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

Сегодня, 16:40

Пилот ВВС США назвал полет на российском Су-30МКИ пиком своей карьеры

Сегодня, 14:10

Армия Армении отказалась поддержать премьер-министра Пашиняна

Сегодня, 11:35

Эксперт Леонков: присутствие российских военных в Нагорном Карабахе многих не устраивает

Сегодня, 10:55

В Турции введен круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

Сегодня, 09:20

На базе ВВС Германии «Рамштайн» система раннего предупреждения выявила ракетный удар

Вчера, 23:45

Итальянские СМИ объяснили, почему у США не хватит смелости воевать с Россией

Вчера, 14:10

Индия наращивает запасы вооружения на случай войны с КНР и Пакистаном

Вчера, 10:20

На севере Сирии на пути турецких военных развернуты три базы России

Вчера, 00:50

В Sohu определили лучшее российское оружие для противостояния с НАТО и США

13-12-2020, 21:50

В Армении заявили о необходимости деоккупации Азербайджаном территорий Арцаха

13-12-2020, 18:15

Появилось видео, как армия Азербайджана по скалам шла освобождать Шушу

12-12-2020, 18:35

Провидица Ванга предрекла гражданскую войну в США в 2021 году

11-12-2020, 22:55

Российский вертолет в Карабахе сбили специально, чтобы показать бессилие Москвы

11-12-2020, 14:25

Вооруженные силы РФ создают новые опорные пункты на севере Сирии

11-12-2020, 12:40

ВМФ России впервые за 10 лет примет участие в совместных с НАТО учениях

10-12-2020, 23:55

Таинственный трехсторонний монолит появился и в Киеве

10-12-2020, 20:40

NI назвал конфликты, унесшие больше всего жизней за всю историю человечества

10-12-2020, 15:20

National Interest: 30 иностранных самолетов-шпионов приближались к границам России за неделю

9-12-2020, 23:55

Эксперт заявил о готовности Украины атаковать Донбасс

9-12-2020, 19:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров