В Армении заявили о бесполезности российских ЗРК «Тор» в Карабахе

В Армении заявили о бесполезности российских ЗРК «Тор».

По словам бывшего секретаря Совбеза НКР Самвела Бабаяна, за первые две недели войны в Карабахе было уничтожено множество ЗРК «Том-М2КМ».

Бабаян охарактеризовал проблемные средства ПВО, которые плохо себя зарекомендовали во время карабахского конфликта. По подсчетам аналитиков, всего лишь за пару недель в начале конфликта была уничтожена третья часть перспективных армянских ЗРК «Тор-М2КМ», закупленных в России. Да и другое вооружение ВС Еревана показало свою неготовность к борьбе с врагом.





По мнению эксперта, ситуация оказалась настолько катастрофической, что её можно квалифицировать как государственную измену. Обвинения в этом Бабаян предъявляет Министерству обороны, точнее - его руководящему составу.

«Все, кто за последние 10 лет были начальниками штаба, министрами, главнокомандующими – все ответственны, нужно открыть дела о государственной измене и расследовать их. Войну проигрывает не солдат, не народ, войну проигрывает руководство. Оружия не было. ПВО на нуле. Было 6 ТОРов (ЗРК «Тор-М2КМ» - прим. Avia.pro), из которых 4 были уничтожены за первые 15 дней. Они могут обеспечить максимум 45 км. Из 6 установок «Бук» 5 были нерабочие, из Москвы ждали ремонтную бригаду, чтобы к 10 числу получить в эксплуатацию», - комментирует бывший секретарь Совбеза НКР.

В России же ключевым фактором значительных потерь в армянской армии видят неподготовленность и непрофессионализм военнослужащих, в то время как техника находилась в исправном состоянии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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