Sohu рассказало об акте возмездия РФ военным провокациям США

Вчера, 22:50

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Sohu рассказало об акте возмездия РФ военным провокациям США

Sohu рассказало об акте возмездия России военным провокациям США.

Поблизости от российских границ ВС США и НАТО неоднократно устраивали и устраивают провокации. Однако Россия подготовила «сюрприз» таким любителям смелых экспериментов, который, как обещают специалисты, способен остудить их пыл.

На это обратили внимание и военные обозреватели китайского издания Sohu. Они заявили, что Москва повышает уровень своей безопасности поблизости от своих рубежей: она активно ведет подготовку по установке на юге и востоке своей территории новейших загоризонтных радиолокационных станций (РЛС). По словам экспертов, эти сооружения смогут за тысячи километров увидеть летящего противника. В числе таких объектов находятся крылатые ракеты, самолеты, гиперзвуковое оружие.


Кроме того, благодаря РЛС, российские военные при необходимости смогут контролировать почти весь сектор Восточной Европы, черноморскую акваторию, небо Грузии и большей части Польши и Турции - по сути, те территории, где есть военные базы США вблизи от России.

Китайские обозреватели уточнили, что по сравнению со старым оборудованием, позволявшим наблюдать за пространством в 400-500 км от рубежей, теперь оно стало в разы больше: новые станции увеличили площадь контроля до 1500 километров.

Китайцы уверены: с таким вооружением от российских военных не скроются даже пресловутые американские истребители F-35, которые прозвали невидимками.

В заключении обозреватели Sohu назвали новейшие РЛС своего рода «актом возмездия» за полеты американских и натовских самолетов недалеко от российских границ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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