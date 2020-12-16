В Карабахе российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум

Сегодня, 16:45

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В Карабахе российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум

Ультимативные требования покинуть населенные пункты Мец Шен, Хин Шен и Егцаох выдвинули Азербайджану российские военнослужащие, осуществляющие миротворческую миссию в карабахской зоне. Об этом пишет «Рамблер».

Россия направила Азербайджану требование немедленно покинуть территории, которые по трёхстороннему соглашению отошли Армении.

Отмечается, что в населенных пунктах Мец Шен, Хин Шен и Егцаох продолжается присутствие азербайджанских бойцов, хотя местопребывание их на указанной территории запрещено мирным договором. В свою очередь Азербайджан указывает, что перечисленных территорий нет в заключенном соглашении, поэтому пребывание военнослужащих на этой территории ничем не регламентировано. При этом военные журналисты также подтверждают, что список территорий, который отходит Армении в разных документах отличается, вследствие чего конфликт с Баку и Ереваном продолжает набирать обороты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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