В Карабахе российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум

Ультимативные требования покинуть населенные пункты Мец Шен, Хин Шен и Егцаох выдвинули Азербайджану российские военнослужащие, осуществляющие миротворческую миссию в карабахской зоне. Об этом пишет «Рамблер».

Россия направила Азербайджану требование немедленно покинуть территории, которые по трёхстороннему соглашению отошли Армении.



Отмечается, что в населенных пунктах Мец Шен, Хин Шен и Егцаох продолжается присутствие азербайджанских бойцов, хотя местопребывание их на указанной территории запрещено мирным договором. В свою очередь Азербайджан указывает, что перечисленных территорий нет в заключенном соглашении, поэтому пребывание военнослужащих на этой территории ничем не регламентировано. При этом военные журналисты также подтверждают, что список территорий, который отходит Армении в разных документах отличается, вследствие чего конфликт с Баку и Ереваном продолжает набирать обороты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529