Финансист Русецкий рассказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

Сегодня, 19:00

Ольга Громова

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Финансист Русецкий рассказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе
Финансист Русецкий

Депозитные вклады считаются одними из безрисковых способов заработать. Однако сейчас они уже не приносят былую доходность. Более того, прибыль по ним зачастую даже инфляцию не покрывает. Но есть возможность без особых рисков заработать больше, заявил в беседе с «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Вообще, надеясь заработать, стоит помнить о главном. Чем выше доходность по вложениям, тем выше и риски.

Самый безрисковый вариант – короткие либо среднесрочные облигации федерального займа. Доходность по ним не превышает 5 процентов. Да, это не много, но все же больше, чем сейчас можно получить на депозитах.

Следует рассмотреть еще один вариант - паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Они пользуются налоговыми льготами, а кроме того, со стороны регулятора имеются множественные рычаги контроля. Сумма входа стартует от 100 рублей.

Индивидуальный инвестиционный счет также может считаться неплохим способом заработать больше при минимальных рисках.

Эксперт посоветовал перед вложением денег составить индивидуальный финансовый план совместно с финансовым аналитиком или экономистом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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