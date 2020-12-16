В США признали, что противокорабельные ракеты России - лучшие в мире

В США признали, что российские противокорабельные ракеты – самые опасные и самые лучшие в мире, поскольку позволяют нанести большой урон флоту противника очень быстро.

Эксперты американского журнала Military Watch составили рейтинг наиболее грозного оружия, благодаря которому можно быстро выиграть на море. В топ-5 попали три российские противокорабельные ракеты - они на трех первых позициях, а также две производства Китая.

В будущем исход морских боев в большинстве своем будет определяться тем, какая сторона имеет в своем арсенале наиболее мощные противокорабельные крылатые ракеты, считают авторы.

Лучшей из лучших в США сочли «Циркон». Эта гиперзвуковая ракета на вооружение встала в конце минувшего года.

«Новая российская ракета в несколько раз быстрее своих ближайших конкурентов и чрезвычайно маневренна, что делает ее перехват практически невозможным», – цитирует публикацию Military Watch издание «ПолитРоссия» .

Особо отмечается специальное стелс-покрытие, благодаря которому ракету почти невозможно обнаружить. Эксперты обращают внимание на два важных фактора - неимоверную скорость и высокую точность. Они позволят выводить из строя даже огромные военные суда одной лишь атакой.

Второе место в рейтинге самых страшных противокорабельных снарядов занимает усовершенствованная ракета воздушного базирования Х-32. Дальность ее полета 1000 км, и разрабатывалась ракета для запуска с российских тактических бомбардировщиков Ту-22М3М. Ракета способна летать на высоте до 40 километров. Это, к слову, выше досягаемости ракет класса «земля - воздух» SM-2, состоящих на вооружении США.

Высокоманевренная П-700 «Гранит» с дальностью полета до 650 км, способная нести 750 кг боеголовку, третья в списке.

П-700 может очень быстро дать отпор средствам радиолокационной борьбы противника.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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