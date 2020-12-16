Пашинян сообщил о попавших в окружение российских миротворцах

Вчера, 22:10

Ольга Громова

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Пашинян сообщил о попавших в окружение российских миротворцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подразделения российских миротворцев в Гадрутском районе Карабаха угодили в окружение войск Азербайджана. Об этом сегодня сообщило информационное агентство «Sputnik Армения».

Ранее президент непризнанной НКР Араик Арутюнян проинформировал общественность о десятках армянских военных, которых пленили азербайджанцы поблизости села Хцаберд. Добровольцы, которым удалось выбраться из окружения, рассказали подробности случившегося.

«По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении», — заявил Пашинян.

Армянский Премьер подтвердил, что наблюдаются проблемы со связью.


«Причем они есть и у миротворцев, и здесь у нас имеет место определенная кризисная ситуация», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сегодня в семье Никола Пашиняна случилось горе - у него умер отец. По данным армянских СМИ, причиной смерти Вовы Пашиняна стала онкология.

9 ноября президенты России и Азербайджана, а также глава правительства Армении объявили о принятом совместном заявлении о прекращении огня в Карабахе. Сначала стороны остались на занятых позициях, а потом под контроль Азербайджана перешли еще три района в Нагорном Карабахе. На линию разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, введены российские миротворцы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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