Турки назвали приезжающих российских туристов главными разносчиками заразы

Граждане Турции считают россиян и украинцев, которые приезжают на турецкие курорты, главными разносчиками коронавирусной заразы. Об этом они признались журналистам зарубежного издания Insider.
Турки крайне недовольны тем, что принятые властями ограничительные меры не будут распространяться на туристов. Возмущению их нет предела, ибо именно путешественники из России и Украины, по их твердому убеждению, являются главными разносчиками коронавируса. К тому же турки таких туристов недолюбливают, потому что особого дохода не получают. Такие отдыхающие стремятся экономить на всем, на чем только можно, в том числе на жилье и на питании.
Туристический гид Айкут (Aykut) обратил внимание корреспондентов на то, что турецкое правительство не требует ПЦР-тестов при въезде, вследствие чего местные больницы оказались переполнены.
«Люди недовольны, что сюда приезжают туристы, потому что они привозят с собой намного больше больных. Власти не заботятся о количестве случаев, они просто хотят заработать деньги», — растолковал он.
Еще один гид, который работает в Стамбуле, подтвердил, что в пандемию больше всего туристов в Турцию приезжают из России и Восточной Европы. Видимо, это связано с тем, что у этих туристов нет альтернативных курортов из-за закрытых границ. Больше всего, отметил турок, вызывает раздражение и негодование беспечность таких отдыхающих - они намеренно отказываются носить маски на улицах.
Ранее стало известно, что новогодний локдаун, введенный в Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе комендантский час, туристов не касается.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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