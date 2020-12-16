Турки назвали приезжающих российских туристов главными разносчиками заразы

Граждане Турции считают россиян и украинцев, которые приезжают на турецкие курорты, главными разносчиками коронавирусной заразы. Об этом они признались журналистам зарубежного издания Insider .

Турки крайне недовольны тем, что принятые властями ограничительные меры не будут распространяться на туристов. Возмущению их нет предела, ибо именно путешественники из России и Украины, по их твердому убеждению, являются главными разносчиками коронавируса. К тому же турки таких туристов недолюбливают, потому что особого дохода не получают. Такие отдыхающие стремятся экономить на всем, на чем только можно, в том числе на жилье и на питании.

Туристический гид Айкут (Aykut) обратил внимание корреспондентов на то, что турецкое правительство не требует ПЦР-тестов при въезде, вследствие чего местные больницы оказались переполнены.

«Люди недовольны, что сюда приезжают туристы, потому что они привозят с собой намного больше больных. Власти не заботятся о количестве случаев, они просто хотят заработать деньги», — растолковал он.

Еще один гид, который работает в Стамбуле, подтвердил, что в пандемию больше всего туристов в Турцию приезжают из России и Восточной Европы. Видимо, это связано с тем, что у этих туристов нет альтернативных курортов из-за закрытых границ. Больше всего, отметил турок, вызывает раздражение и негодование беспечность таких отдыхающих - они намеренно отказываются носить маски на улицах.

Ранее стало известно, что новогодний локдаун, введенный в Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе комендантский час, туристов не касается.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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