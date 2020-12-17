Минобороны Армении отчиталось об успешной операции по освобождению военных в Гадрутском районе

Сегодня, 11:00

Ольга Громова

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Минобороны Армении отчиталось об успешной операции по освобождению военных в Гадрутском районе

Минобороны Армении на своем официальном сайте отчиталось об успешно проведенной операции по освобождению военных в Гадрутском районе - на участке сел Хин Тахер и Хцаберд.

По данным оборонного ведомства, помощь при выводе военных из окружения оказали российские миротворцы. Особо отмечается, что это стало возможным благодаря посредничеству командующего Рустама Мурадова.

Ранее Министерство обороны Армении распространило уточняющее сообщение, в котором говорится о том, что до сих пор продолжает оставаться неизвестной судьба 73 солдат, которые пропали в районе общин Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе.

Велись поиски военных, в которых задействовали и российский миротворческий контингент.


Напомним, вторая карабахская война длилась полтора месяца - с 27 сентября по 9 ноября в регионе шли полномасштабные боевые действия. Точку в конфликте поставили лидеры Армении, Азербайджана и России, которые приняли трехстороннее соглашение о прекращении огня и введении в регион миротворческого контингента.

Под контроль Баку в срок до декабря перешли три района Нагорного Карабаха.

11 декабря в НКР было зафиксировано первое нарушение режима прекращения огня. Перестрелка между сторонами конфликта случилась близ сел Хцаберд и Хин Тахер.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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