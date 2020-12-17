Юрист порекомендовала россиянам погасить долги до Нового года

Сегодня, 12:10

Ольга Громова

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Юрист порекомендовала россиянам погасить долги до Нового года

Юрист Дина Зайцева посоветовала россиянам рассчитаться с долгами до конца 2020 года. В интервью РИА Новости она рассказала, почему заплатить стоит успеть именно за две следующих недели.

Собеседница агентства напомнила, что с первого января в России, согласно внесенным в законодательство изменениям, будут отменены некоторые льготы, которыми ранее пользовались большие группы населения.


«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы в счет погашения долга могут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50 процентов», - растолковала Зайцева.

Юрист добавила, что судебные приставы вправе напрямую обратиться к работодателю, в этом случае средства «автоматом» будут уходить в день зарплаты на банковский счет ФССП.

Под завесу декабря истекает срок действия послаблений для заемщиком. С первого числа 2021 года перестанет действовать приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Кредиторы вправе предъявить к заемщику требования в полном объеме.

Дина Зайцева также обратилась к россиянам, которые оказались в затруднительной ситуации, и напомнила, что они имеют право обратиться за социальной поддержкой. К примеру, кредит можно реструктурировать, а на оплату счетов по ЖКХ оформить субсидию - благодаря этому можно сэкономить несколько тысяч рублей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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