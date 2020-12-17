Sohu: провокации американских авианосцев обернутся крайне жестким ответом России

Китайские аналитики военного издания «Sohu» указали на возможность жестких действий России в ответ на провокации США. В частности эксперты спрогнозировали, что незаконное внедрение американских авианосцев к территории РФ грозит большими неприятностями для флота США.

Как отметили авторы «Sohu», военно-морской флот России еще в период СССР обладал невероятной мощью, которая с течением времени только наращивалась.

«В составе водного арсенала РФ находятся атомные подлодки и громадные авианесущие корабли. Провокации США выглядят как минимум необдуманно, потому что осуществляя незаконные рейды на территорию РФ Вашингтон обеспечивает себе огромные неприятности в будущем», - значится в военном обозревателе.

Китайские аналитики отметили, что Америка пока боится действовать открыто и масштабно, предпочитая доставлять РФ «мелкие неприятности» в виде задействования небольших и маневренных единиц.

«В плане военной оснащенности ВМС США может и приближено к мощности России, однако смелостью они точно не могут похвастаться», - указали китайские журналисты.

По мнению экспертов, особое беспокойство американских военных вызывает наличие у России гиперзвуковых ракет, которые не могут отследить самые современные средства США.

«При столкновении с такими ракетами у США будет только один выход — бежать и прятаться», - подытожили китайские публицисты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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