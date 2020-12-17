Россияне вывели со счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей с января по октябрь

Россияне в период с января по октябрь этого года вывели со своих рублевых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей. Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) считают, что по итогам года объем может увеличиться еще на 200-300 миллиардов рублей, передает РБК.

Эксперты считают этот показатель «чистым оттоком» средств населения из банковской системы, который стал следствием изменившегося поведения клиентов из-за пандемии коронавируса и снижения банковских ставок.

Последние привели к тому, что россияне все чаще отказываются от депозитов, предпочитая инвестирование в фондовый рынок или в объекты недвижимости.

Ранее Центробанк обнародовал статистику, из которой следует, что за десять месяцев этого года средства физлиц в рублях и валюте в российских банках выросли на 6,6 процента - до 32,6 триллионов рублей.

Но, как пояснили финансовые аналитики, ели принять во внимание валютную переоценку вкладов по причине обесценивая рубля, а также учесть переток сбережений на другие счета и исключить начисленные проценты, получится все именно наоборот - россияне больше забирали деньги из банков в этом году, чем несли.

«Мы оценивали, сколько фактически население занесло или забрало из сектора своих денег», — пояснила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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