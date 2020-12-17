В Сирии российский Ми-35 во время погони за американским AH-64 Apache взял его на прицел

Американскому вертолету AH-64 Apache пришлось спешно скрыться я вследствие преследования российским вертолетом Ми-35. Об инциденте сообщили пользователи Telegram-канала «Fighterbomber» указав, что российский вертолет даже взял под прицел американское воздушное судно, передает «Avia.pro».

Активное преследование российского боевого многоцелевого вертолёта Ми-35 американского вертолета AH-64 Apache вероятно произошло на территории Сирии. Пользователи сообщества указали, что взять «под прицел» американский вертолет российской стороне удалось во время недавней стычки патруля РФ, которое прикрывали вертолеты Ми-35 и Ми-24. Примечательно, что по техническим характеристикам и заверениям западных инженеров, американский вертолет превосходит по мощности российские Ми-35, однако даже это не помогло AH-64 Apache избавиться от преследователя.

«Мощности наших Ми-35 вполне хватит для того, чтобы устроить жаркий воздушный бой. Не надо было мешать российским военным патрулировать северную часть Сирии, и избежали бы такого позора», - прокомментировали пользователи Telegram-канала «Fighterbomber».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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