В Сирии российский Ми-35 во время погони за американским AH-64 Apache взял его на прицел

Сегодня, 15:20

0

Image 16+
В Сирии российский Ми-35 во время погони за американским AH-64 Apache взял его на прицел

Американскому вертолету AH-64 Apache пришлось спешно скрыться я вследствие преследования российским вертолетом Ми-35. Об инциденте сообщили пользователи Telegram-канала «Fighterbomber» указав, что российский вертолет даже взял под прицел американское воздушное судно, передает «Avia.pro».

Активное преследование российского боевого многоцелевого вертолёта Ми-35 американского вертолета AH-64 Apache вероятно произошло на территории Сирии. Пользователи сообщества указали, что взять «под прицел» американский вертолет российской стороне удалось во время недавней стычки патруля РФ, которое прикрывали вертолеты Ми-35 и Ми-24. Примечательно, что по техническим характеристикам и заверениям западных инженеров, американский вертолет превосходит по мощности российские Ми-35, однако даже это не помогло AH-64 Apache избавиться от преследователя.

«Мощности наших Ми-35 вполне хватит для того, чтобы устроить жаркий воздушный бой. Не надо было мешать российским военным патрулировать северную часть Сирии, и избежали бы такого позора», - прокомментировали пользователи Telegram-канала «Fighterbomber».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Сирии российский Ми-35 во время погони за американским AH-64 Apache взял его на прицел

Сегодня, 15:20

Минобороны Армении отчиталось об успешной операции по освобождению военных в Гадрутском районе

Сегодня, 11:00

Пашинян сообщил о попавших в окружение российских миротворцах

Вчера, 22:10

Турки назвали приезжающих российских туристов главными разносчиками заразы

Вчера, 22:05

В США признали, что противокорабельные ракеты России - лучшие в мире

Вчера, 18:00

В Карабахе российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум

Вчера, 16:45

Турция осудила американские санкции из-за российских С-400

Вчера, 01:00

Sohu рассказало об акте возмездия РФ военным провокациям США

15-12-2020, 22:50

Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

15-12-2020, 16:40

Пилот ВВС США назвал полет на российском Су-30МКИ пиком своей карьеры

15-12-2020, 14:10

Армия Армении отказалась поддержать премьер-министра Пашиняна

15-12-2020, 11:35

Эксперт Леонков: присутствие российских военных в Нагорном Карабахе многих не устраивает

15-12-2020, 10:55

В Турции введен круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

15-12-2020, 09:20

На базе ВВС Германии «Рамштайн» система раннего предупреждения выявила ракетный удар

14-12-2020, 23:45

Итальянские СМИ объяснили, почему у США не хватит смелости воевать с Россией

14-12-2020, 14:10

Индия наращивает запасы вооружения на случай войны с КНР и Пакистаном

14-12-2020, 10:20

На севере Сирии на пути турецких военных развернуты три базы России

14-12-2020, 00:50

В Sohu определили лучшее российское оружие для противостояния с НАТО и США

13-12-2020, 21:50

В Армении заявили о необходимости деоккупации Азербайджаном территорий Арцаха

13-12-2020, 18:15

Появилось видео, как армия Азербайджана по скалам шла освобождать Шушу

12-12-2020, 18:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров