Президент Тoyota рассказал о чрезмерном хайпе вокруг электромобилей

Владелец и управляющий крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации Тoyota Motor Акио Тойода раскритиковал чрезмерный «хайп» вокруг производства электромобилей. Он отметил, что производство электрических машин вовсе не такое экологичное, каким его хотят выставить производители, а выбросы на заводах электромобилей иногда превышают показатели компаний тяжелой промышленности, передает «Интерфакс».

Как отметил Акио Тойода, ажиотаж вокруг электромобилей является сильно преувеличенным, и защитники природы могут быть очень разочарованы, когда узнают сколько в действительности выпускается вредных отходов при производстве таких моделей. По его словам, эко-приверженцы не учитывают выбросы в результате генерации электроэнергии, расходы на производство и экономические последствия.





Согласно его заявлению, глобальный переход человечества на электрокары не только не поспособствует сокращению выброса вредных отходов, но и станет причиной потери миллионов работников своих доходов. Акио Тойода убежден, что интерес к электрокарам искусственно подогревается и является «хайповым», тогда как эта тенденция уверенно ведет мир к «краху текущей модели автопрома».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529