В ПФР разъяснили порядок новогодних выплат на детей, объявленных Путиным

Сегодня, 11:50

Ольга Громова

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В ПФР разъяснили порядок новогодних выплат на детей, объявленных Путиным

В Пенсионном фонде России разъяснили порядок новогодних выплат на детей в размере 5000 рублей, о которых во время ежегодной пресс-конференции, состоявшейся вчера, объявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы ПФР.

По данным ведомства, те родители детей до 7 лет, которые получали выплаты на своих отпрысков летом, могут рассчитывать на начисление средств «автоматом» - то есть, без подачи соответствующего заявления. Всем остальным надо будет подать заявку на получение денег - при этом надо успеть это сделать до первого апреля 2021 года.


«Заявление понадобится лишь в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года», - растолковали в фонде.

При этом в пресс-службе обратили внимание таких родителей на то, что в документе надо не забыть указать свои банковские реквизиты.

Речь, напомним, идет о единовременной выплате, которая полагается родителям, опекунам и попечителям, а также усыновителям детей, которым по состоянию на 17 декабря еще не исполнилось 8 лет.

Как отмечается, средства будут начисляться по принципу «социального казначейства».

Напомним, о новогодних выплатах россиянам на детей в возрасте до 7 лет в размере 5000 рублей вчера, 17 декабря, объявил во время общения с журналистами в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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