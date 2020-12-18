Миротворцы России в Нагорном Карабахе встали на пути спецназа Азербайджана

Сегодня, 18:05

0

Image 16+
Миротворцы России в Нагорном Карабахе встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы, обеспечивающие режим прекращения огня в карабахский зоне, преградили путь азербайджанскому спецназу, разблокировав те населенные пункты, которые Баку занял несмотря на условия мирного соглашения. Об этом пишет «Взгляд.ру».

Сообщается, что по состоянию на 17 декабря, российские миротворцы разблокировали несколько армянских сел в Лачинском коридоре, которые ранее окружил азербайджанский спецназ. Причем этот случай стал уже вторым, когда азербайджанская сторона, пользуясь несовершенством соглашения о прекращении огня, улучшает свою конфигурацию линии фронта. 

В то же время армянские СМИ продолжают нагнетать обстановку, описывая, что Азербайджан фактически возобновил военные действия. Дезинформацию накануне высказал и министр Армении Никол Пашинян, который заявил, что российские миротворцы якобы попали в окружение Азербайджана, и Россия намерена дать жесткий ответ. Впоследствии эта информация официально была опровержена, а слухи о возобновлении боев вблизи Хцаберда названы ложными.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В территории Нагорного Карабаха началась партизанская война, есть пленные

Вчера, 01:10

Стрелков предсказал разгром российских миротворцев в Нагорном Карабахе

15-12-2020, 18:00

Остатки армянской армии выбиты из азербайджанских сел Кехне Таглар и Чайлаггала

14-12-2020, 13:50

Российский эксперт: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией

11-12-2020, 19:45

Российский вертолет в Карабахе сбили специально, чтобы показать бессилие Москвы

11-12-2020, 14:25

Пашинян вновь обвинил Россию в потере Карабаха и разгроме армянской армии

11-12-2020, 09:50

NI назвал конфликты, унесшие больше всего жизней за всю историю человечества

10-12-2020, 15:20

Эксперты назвали главную причину поражения Армении в Карабахе

3-12-2020, 15:10

Эксперт сообщил о нулевой вероятности начала ядерной мировой войны на фоне провокаций у границ РФ

2-12-2020, 23:20

Эксперт разоблачил миф о неуязвимости турецких беспилотников в Карабахе

29-11-2020, 22:40

В WarGonzo считают Израиль главным бенефициаром войны в Нагорном Карабахе

24-11-2020, 20:00

WPR: Нагорный Карабах миру дал семь важнейших уроков о войне будущего

23-11-2020, 23:20

Военных Турции задействуют в мониторинговом центре в Азербайджане

22-11-2020, 20:30

Трофейную военную технику армян везут в Азербайджан

21-11-2020, 19:55

Армения: в Карабахе уничтожены 5 российских ЗРК «Тор»

20-11-2020, 14:55

Армения потеряла 35% своих бронетанковых сил в Карабахе

20-11-2020, 13:40

Армянский доброволец поделился своим видением конфликта в Нагорном Карабахе

19-11-2020, 23:05

Генерал Акопян: там, где были регулярные войска Армении, отступления не было

19-11-2020, 18:05

Военнослужащие армии Арцаха решили остаться на боевых позициях

15-11-2020, 20:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров