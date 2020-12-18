Миротворцы России в Нагорном Карабахе встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы, обеспечивающие режим прекращения огня в карабахский зоне, преградили путь азербайджанскому спецназу, разблокировав те населенные пункты, которые Баку занял несмотря на условия мирного соглашения. Об этом пишет «Взгляд.ру».

Сообщается, что по состоянию на 17 декабря, российские миротворцы разблокировали несколько армянских сел в Лачинском коридоре, которые ранее окружил азербайджанский спецназ. Причем этот случай стал уже вторым, когда азербайджанская сторона, пользуясь несовершенством соглашения о прекращении огня, улучшает свою конфигурацию линии фронта.





В то же время армянские СМИ продолжают нагнетать обстановку, описывая, что Азербайджан фактически возобновил военные действия. Дезинформацию накануне высказал и министр Армении Никол Пашинян, который заявил, что российские миротворцы якобы попали в окружение Азербайджана, и Россия намерена дать жесткий ответ. Впоследствии эта информация официально была опровержена, а слухи о возобновлении боев вблизи Хцаберда названы ложными.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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