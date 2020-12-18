Хазин: банковские вклады россиян могут быть конфискованы

Вклады россиян в европейских банках, с большой долей вероятности, в будущем могут быть конфискованы. Об этом в интервью программе «Международная жизнь» предупредил экономист Михаил Хазин.

Евросоюз запустил конфискационную программу, которая затрагивает банковские вклады всех граждан, которые на территории ЕС не проживают. Поэтому, как пояснил Хазин, денежные средства наших соотечественников в европейских банках, вероятно, все же будут конфискованы.

Экономист рассказал, что «вытащить деньги» со счетов, в том числе на Кипре и в Прибалтике, нынче не удается даже людям, имеющим вид на жительство - нескольких таких он знает лично.

При этом сами банки, по мнению Хазина, конфискацию вкладов объяснят вызванными пандемией обстоятельствами, пишет DEITA.RU.

Экономист считает, что в ближайшее время с проблемами могут столкнуться и россияне, которые хранят свои сбережения в долларах внутри РФ. Банки могут начать требовать от них подтверждения легальности получения валютных средств.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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