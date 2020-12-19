Швеция заявила о готовности атаковать военные базы России дальнобойными ракетами

Швеция еще только начала перевооружаться, но уже готова атаковать военные базы РФ дальнобойными ракетами, пишут шведские СМИ.

Местное телевидение обратило внимание на то, что ВМС страны получили еще одну субмарину - теперь у Стокгольма пять подлодок. Кроме того, ведутся работы по модернизации имеющихся у Швеции военных кораблей и установке систем ПВО. ВВС страны также ожидает пополнение - они получат порядка 80–100 самолетов старой модели Gripen C/D и 60 новой модели E. Военные самолеты будут оснащены дальнобойными ракетами, которые смогут поражать наземные цели.

Местное телевидение Sveriges Television на своем сайте особо подчеркивает, что таким дальнобойным оружием можно наносить удары по России.

Эксперты удивлены неожиданным воинственным настроением Швеции. Эта страна имеет довольно низкое оснащение армии, поэтому заявления шведских СМИ о возможном нападении на РФ звучат довольно провокационно. Если бы они слетели не с газетных полос, а из уст официальных чиновников, определенно без ответа бы не осталось.

Кроме того, Стокгольму даже не стоит мечтать об осуществлении нападения на военные базы РФ посредством дальнобойных ракет. Отечественное ПВО позволяет сбить их еще до того, как они доберутся до территории РФ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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