Капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о том, почему сегодня Россия представляет для США наибольшую угрозу. Об этом сообщает «ФАН».

Так, изначально важно отметить, что российский военно-морской флот в ближайшие годы должен пополниться крайне важными и мощными кораблями. Тихоокеанский флот должен пополниться шестью передовыми корветами, созданием которых занимается «Амурский судостроительный завод». Судна проектов 2038 и 20385 должны поступить на вооружение в 2024 году. Новые корабли смогут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Как утверждают представители Минобороны, обновленные российские плавательные средства в будущем будут способны уничтожать и обнаруживать все подводные и наводные судна противника.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ России на данный момент обладает высочайшей мощью. Он добавил, что западные страны, в частности США, до сих пор не могут осознать весь военный потенциал России, который значительно возвысился с момента распада СССР в 1991 году.

«Буквально за 30 лет ВМФ РФ прошел через опустошение, став главным врагом США, чего совсем не ожидали американцы», - отмечает эксперт.

Долгое время Америка была спокойна в связи с отсутствием достойных соперников, а спустя десятилетия Соединенные Штаты неприятно удивились стремительному росту военной мощи России. Сегодня Соединенные Штаты открыто заявляют, что взволнованы новыми российскими разработками, и считают РФ главным конкурентом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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