Российские миротворцы продолжают оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха

Вчера, 23:15

Ольга Громова

0

Image 16+
Российские миротворцы продолжают оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха

Россия стала гарантом мира и стабильности в Нагорном Карабахе. Ситуация в регионе буквально за месяц круто изменилась - на смену ожесточенным боям пришло устойчивое перемирие.

Миротворцы РФ, как пишет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum комиссар Яррик в своем обзоре для ФАН, действуют в НКР взвешенно и справедливо, делая все для того, чтобы новые очаги конфликта и противостояния не появились.

Военные не только контролируют выполнение договоренностей сторонами конфликта - Арменией и Азербайджаном, но и оказывают поддержку местным жителям, берут их под свою защиту.

Последним не позавидуешь, так как они рискуют стать жертвами провокаций. Это доказали последние события в Гадрутском районе. Недомолвки со стороны Армении привели к тому, что на территории республики появились районы, где намеренно провоцируются различные инциденты с целью раздувания конфликтов до боестолкновений.


Но российские миротворцы действуют четко и слаженно. Только их прибытие остановило кровопролитие в районах сел Хин Тахер и Хцаберд. Они не только смогли урегулировать конфликт, но и вывели попавших в окружение добровольцев из селений.

«Командование Азербайджана согласилось признать миротворческими действия россиян в Гадрутском и Шушинском районах, хотя эти территории находятся уже за линией соприкосновения. Благодаря этому российским военнослужащим удалось вывести из окружения часть карабахских ополченцев, о чем также сообщило и Минобороны Армении», - пишет комиссар.

При этом он критикует руководство Армении, которое так и не потрудилось разъяснить  населению ситуацию через свои СМИ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские миротворцы продолжают оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха

Вчера, 23:15

Эксперт Дандыкин рассказал, зачем США объявили Россию одной из главных угроз на море

Вчера, 01:00

Швеция заявила о готовности атаковать военные базы России дальнобойными ракетами

Вчера, 00:00

Помпео заявил, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены и против РФ

18-12-2020, 09:50

Глава Штаба обороны Британии назвал Россию угрозой безопасности евроатлантического региона

18-12-2020, 00:45

Sohu: провокации американских авианосцев обернутся крайне жестким ответом России

17-12-2020, 22:40

В Сирии российский Ми-35 во время погони за американским AH-64 Apache взял его на прицел

17-12-2020, 15:20

Минобороны Армении отчиталось об успешной операции по освобождению военных в Гадрутском районе

17-12-2020, 11:00

Пашинян сообщил о попавших в окружение российских миротворцах

16-12-2020, 22:10

Турки назвали приезжающих российских туристов главными разносчиками заразы

16-12-2020, 22:05

В США признали, что противокорабельные ракеты России - лучшие в мире

16-12-2020, 18:00

В Карабахе российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум

16-12-2020, 16:45

Турция осудила американские санкции из-за российских С-400

16-12-2020, 01:00

Sohu рассказало об акте возмездия РФ военным провокациям США

15-12-2020, 22:50

Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

15-12-2020, 16:40

Пилот ВВС США назвал полет на российском Су-30МКИ пиком своей карьеры

15-12-2020, 14:10

Армия Армении отказалась поддержать премьер-министра Пашиняна

15-12-2020, 11:35

Эксперт Леонков: присутствие российских военных в Нагорном Карабахе многих не устраивает

15-12-2020, 10:55

В Турции введен круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

15-12-2020, 09:20

На базе ВВС Германии «Рамштайн» система раннего предупреждения выявила ракетный удар

14-12-2020, 23:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров