Россия стала гарантом мира и стабильности в Нагорном Карабахе. Ситуация в регионе буквально за месяц круто изменилась - на смену ожесточенным боям пришло устойчивое перемирие.

Миротворцы РФ, как пишет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum комиссар Яррик в своем обзоре для ФАН, действуют в НКР взвешенно и справедливо, делая все для того, чтобы новые очаги конфликта и противостояния не появились.

Военные не только контролируют выполнение договоренностей сторонами конфликта - Арменией и Азербайджаном, но и оказывают поддержку местным жителям, берут их под свою защиту.

Последним не позавидуешь, так как они рискуют стать жертвами провокаций. Это доказали последние события в Гадрутском районе. Недомолвки со стороны Армении привели к тому, что на территории республики появились районы, где намеренно провоцируются различные инциденты с целью раздувания конфликтов до боестолкновений.

Но российские миротворцы действуют четко и слаженно. Только их прибытие остановило кровопролитие в районах сел Хин Тахер и Хцаберд. Они не только смогли урегулировать конфликт, но и вывели попавших в окружение добровольцев из селений.

«Командование Азербайджана согласилось признать миротворческими действия россиян в Гадрутском и Шушинском районах, хотя эти территории находятся уже за линией соприкосновения. Благодаря этому российским военнослужащим удалось вывести из окружения часть карабахских ополченцев, о чем также сообщило и Минобороны Армении», - пишет комиссар.

При этом он критикует руководство Армении, которое так и не потрудилось разъяснить населению ситуацию через свои СМИ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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