Из-за мутации коронавируса свыше 20 стран прекратили авиасообщение с Британией

Сегодня, 10:50

Ольга Громова

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Из-за мутации коронавируса свыше 20 стран прекратили авиасообщение с Британией

Транспортное сообщение с Великобританией прекратили свыше двух десятков стран после того, как на территории Королевства был выявлен новый штамм коронавируса с повышенной заразностью. Об этом в своей сегодняшней статье сообщает BBC News.

О новой разновидности коронавируса после мутации власти страны объявили в середине этого месяца. Он очень быстро распространился на юге Британии, а также в столице - Лондоне.

Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что новая разновидность коронавируса на 70 процентов более заразна, нежели первоначальный штамм. По этой причине в Лондоне и на юге королевства власти ввели четвертый уровень эпидемической угрозы для этих районов. Ограничения там действуют еще более жесткие, нежели весной.


По сведениям газеты, первой страной, которая прервала авиасообщение с Британией, стали Нидерланды. За ней последовали Бельгия, Латвия, Литва, Финляндия, Болгария, Германия, Ирландия, Италия, а также Аргентина, Турция, Швейцария и Канада.

Въезд британцам в свою страну запретила Швеция. В Греции англичанам, въехавшим в страну, придется пройти 7-дневный карантин, а на Кипре - все две недели.

Временно отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем, а также Лондоном и Амстердамом.

В России решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией пока не принималось.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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