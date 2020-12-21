Эксперт: Турция создает с нуля украинский флот для войны с Россией

Турция пытается объединить вокруг себя страны для того, чтобы выступить единым фронтом против России.

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян

Он уточнил, что инициатором этого являются США, поскольку Вашингтон продолжает искать любую возможность надавить на Россию, чтобы ослабить ее внимание на мировой политической арене.

По мнению эксперта, инструментом борьбы против России может стать не только Украина, но и Белоруссия при определенных обстоятельствах.





Что же касается Киева, то украинские власти, уверен Кургинян, действуют исключительно по указке США. Турция и Украина активно начали развивать сотрудничество в военной сфере. Анкара, по его словам, будет усиливать украинский флот, чтобы противодействовать России в Черном море. Известно также, что украинские военные получили турецкие беспилотники.

Все это, уверен Кургинян, выполняется исключительно с разрешения и указания со стороны Вашингтона.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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