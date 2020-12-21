Эксперт: Турция создает с нуля украинский флот для войны с Россией

Сегодня, 14:15

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперт: Турция создает с нуля украинский флот для войны с Россией
Лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян

Турция пытается объединить вокруг себя страны для того, чтобы выступить единым фронтом против России. 

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян

Он уточнил, что инициатором этого являются США, поскольку Вашингтон продолжает искать любую возможность надавить на Россию, чтобы ослабить ее внимание на мировой политической арене. 

По мнению эксперта, инструментом борьбы против России может стать не только Украина, но и Белоруссия при определенных обстоятельствах. 

Что же касается Киева, то украинские власти, уверен Кургинян, действуют исключительно по указке США. Турция и Украина активно начали развивать сотрудничество в военной сфере. Анкара, по его словам, будет усиливать украинский флот, чтобы противодействовать России в Черном море. Известно также, что украинские военные получили турецкие беспилотники. 

Все это, уверен Кургинян, выполняется исключительно с разрешения и указания со стороны Вашингтона.  

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперт: Турция создает с нуля украинский флот для войны с Россией

Сегодня, 14:15

Американский сенатор назвал Россию бензоколонкой, притворяющейся страной

Сегодня, 13:55

Генерал ВСУ Назаров заявил о невозможности «хорватского сценария» в Донбассе

Вчера, 20:10

В России объяснили бесполезность современных средств ПВО в конфликте в Карабахе

Вчера, 18:25

Военный корабль НАТО устроил провокацию возле российской базы ВМФ в Сирии

Вчера, 10:45

В ЕС намерены искать баланс в отношениях с Россией и Турцией

19-12-2020, 23:55

Украину предупредили о плачевных последствиях заигрывания с Турцией

19-12-2020, 15:40

В Сенате заявили, что Россия объявила войну США

19-12-2020, 10:50

Эксперт Дандыкин рассказал о действиях военных РФ, если НАТО перейдет черту

18-12-2020, 18:35

Помпео заявил, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены и против РФ

18-12-2020, 09:50

Глава Штаба обороны Британии назвал Россию угрозой безопасности евроатлантического региона

18-12-2020, 00:45

США и Турция могут подключиться к наступательным действиям украинской армии на Донбассе

17-12-2020, 17:05

Путин заявил, что Эрдоган всегда держит слово

17-12-2020, 16:00

Донбасс может быть потерян за несколько недель в случае применения турецких беспилотников

17-12-2020, 01:25

Политолог спрогнозировал возможный развал США через один–два электоральных цикла

16-12-2020, 09:45

Турция осудила американские санкции из-за российских С-400

16-12-2020, 01:00

В Армении заявили о бесполезности российских ЗРК «Тор» в Карабахе

15-12-2020, 22:55

Sohu рассказало об акте возмездия РФ военным провокациям США

15-12-2020, 22:50

Армия Армении отказалась поддержать премьер-министра Пашиняна

15-12-2020, 11:35

СМИ США: Американцы утратили военное преимущество перед Россией

12-12-2020, 19:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров