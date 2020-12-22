Минобороны Армении опровергло отход военных и передачу двух сел Азербайджану

Сегодня, 00:15

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Минобороны Армении опровергло отход военных и передачу двух сел Азербайджану

На фоне слухов в социальных сетях о выводе армянского войска из двух сел на границе с Азербайджаном из-за перехода их под контроль Баку, Министерство обороны Армении решило прокомментировать данную информацию. Страница ведомства в Facebook опубликовала свое опровержение. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Так, ряд Telegram-каналов недавно опубликовал информацию о том, что армия Армении получила приказ оставить два армянских села, так как теперь они находятся под контролем Азербайджана.


«Министерство обороны выступает с решительным опровержением данной информации. Данные о том, что из двух сел Тавушской области собираются уйти армянские военные, является вымыслом», - сообщает ведомство.

Напомним, что вооруженный конфликт между Баку и Ереваном завершился заключением трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года. В подписании договора принимали участие Россия, Армения и Азербайджан. Представители Баку заявили, что соглашение является фактом капитуляции Еревана. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что принять подобное решение ему было крайне тяжело, однако это была вынужденная мера, позволившая сохранить тысячи жизней армянских военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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