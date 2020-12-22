Китайские эксперты раскрыли преимущества России перед США в Арктическом регионе

Сегодня, 10:30

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Китайские эксперты раскрыли преимущества России перед США в Арктическом регионе

Китайские эксперты раскрыли преимущества России перед США в Арктическом регионе. По заявлению журналистов издания «AsiaTimes», Вашингтон не обладает такой военной мощью, чтобы противостоять России на Крайнем Севере.

США продолжает искать пути для того, чтобы не дать РФ «превратить Арктику в российскую Мекку», подразумевая, что Москва продолжит своего рода «шелковый путь» в обход Америки. Об этом неоднократно заявлял бывший генерал-майор ВВС в отставке Г.Рэнди Ки, который указал, что Россия не может выражать свое право на арктическую транспортную артерию, значение которой неуклонно возрастает на фоне таяния льдов.


«Россия претендует на Северный морской путь как на свой собственный», - выразился Г.Рэнди Ки, в связи с чем китайские эксперты спрогнозировали, что США намеревается вытеснить господство России на Крайнем Севере. 

Вероятнее всего Пентагон будет подключать Канаду к обеспечению безопасности в арктическом регионе, возобновлять базу в Гренландии и постоянно проводить показательные учения для демонстрации своей силы и военного присутствия.

Эксперты «AsiaTimes» подчеркнули, что несмотря на все попытки США доказать свое право на Арктику, Москва все равно не испытает никакой конкуренции, так как «является самым мощным игроком на этой арене». Известно, что в Арктике располагаются перехватчики МиГ-31, гиперзвуковые ракеты и боевые корабли, способные работать во льдах.

«Россия имеет огромное военное преимущество в Арктике в виде средств радиоэлектронной борьбы, которые в состоянии ослепить те немногие американские силы, что там работают». 

«К неудобству США, спутниковая связь в этом суровом регионе является зональной, что заметно снижает боевую стойкость размещённых здесь США сил», - сообщили авторы «AsiaTimes».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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