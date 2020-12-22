В США предлагают разработать стратегию сокращения российского влияния в Сирии

Сегодня, 10:50

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В США предлагают разработать стратегию сокращения российского влияния в Сирии
Американский конгрессмен Джо Уилсон

Американский конгрессмен Джо Уилсон инициировал разработку стратегии по выведению российских войск из Сирии. Также политик намеревается снизить влияние Сирийской республики, сместив с должности президента Башара Асада, передает «RT».

Сообщается, что конгрессмен уже подал соответствующий законопроект с предложением снизить российское влияние в республике, а также ввести санкции против лиц, сотрудничающих с официальным Дамаском. Помимо этого Джо Уилсон сообщил о необходимости сместить с должности президента республики Башара Асада, хотя некоторые американские политики сомневаются в осуществимости таких инициатив. Известно, что российские военные находятся в САР по просьбе непосредственно самой Сирии, поэтому принятие подобных документов со стороны США никак не может повлиять на положение группировки войск.


Документ, предполагающий снизить авторитет России в САР, значится как «О прекращении убийств в Сирии» — в нем предлагается разработка стратегии по отстранению от власти сирийского лидера Башара Асада, и переходу к свободному и демократическому государству. Джо Уилсон убежден, что его поддержат и сами сирийцы, которые «устали от бесконечных войн». Конгрессмен указал на необходимость проведения мероприятий по защите мирных жителей от воздушных бомбардировок, которые якобы проводят сирийские правительственные войска и ВКС России.

«Российские военные и сирийские правительственные войска методично наносят авиаудары по гражданскому населению, истребляя сирийскую нацию. Мы обязаны оценить потенциальную эффективность установления бесполётной зоны на всей территории республики и особенно — в провинции Идлиб», - заявил Джо Уилсон. 

При этом политик умолчал о фактах активизации боевиков и радикальных террористов на территории Сирии, с которыми борется Россия, и подчеркнул, что РФ намеренно наносит авиаудары по сирийской инфраструктуре.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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