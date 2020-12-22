Россияне рассказали о панике в Великобритании из-за мутации коронавируса

Члены российской диаспоры в Англии рассказали о нарастающей панике в стране на фоне новостей о появлении «британского» штамма коронавируса. Из-за этого был утрачен «дух Рождества», а страна погрузилась во всепоглощающий хаос, пишет «Газета.ru».

Больше всего российскую диаспору в Великобритании огорчила остановка авиасообщения с Россией, ведь часть из них намеревались провести Новый год в кругу близких у себя на родине. В ночь на 23 декабря РФ постановила прекратить всякое транспортное сообщение с Великобританией, где бушует вирус, который по заявлению британского премьер-министра Бориса Джонсона, на 70% заразнее классического вида коронавируса. Согласно заявлению оперативного штаба по борьбе с COVID-19, авиасообщение с Великобританией приостановлено лишь на неделю, однако россияне, проживающие в Англии убеждены, что локдаун продлится на несколько недель.

«Я хотела вернуться в Москву 28 декабря — а теперь я не то что домой не могу попасть, но даже тут в Англии не могу купить ничего другого, кроме продуктов, так как все вокруг закрылось. И даже в продуктовые нам нужно отстоять огромную очередь, ведь пускают определенное число людей», - поделилась студентка из Лондона.

Известно, что в Лондоне и нескольких регионах юго-восточной Англии введены жесткие ограничения, по которым снова закрылись непродовольственные магазины, парикмахерские и спортзалы. Среди запретов — и встречи с родственниками и друзьями для празднования Рождества, что вызвало массу недовольств со стороны жителей.

«Рождество — особенный праздник для каждого британца, но новые ограничения полностью исключают возможность даже просто ощутить дух этого праздника. В целом людей больше волнуют ограничения, введенные в связи со штаммом вируса, нежели сам коронавирус и его последствия», - поделилась студентка из Бирмингема Анастасия.

Известно, что «британский» штамм коронавируса был выявлен и в Италии, Нидерландах, Дании и Австралии, где также принимаются дополнительные ужесточенные карантинные меры.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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