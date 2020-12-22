Россияне рассказали о панике в Великобритании из-за мутации коронавируса

Сегодня, 12:35

0

Image 16+
Россияне рассказали о панике в Великобритании из-за мутации коронавируса

Члены российской диаспоры в Англии рассказали о нарастающей панике в стране на фоне новостей о появлении «британского» штамма коронавируса. Из-за этого был утрачен «дух Рождества», а страна погрузилась во всепоглощающий хаос, пишет «Газета.ru».

Больше всего российскую диаспору в Великобритании огорчила остановка авиасообщения с Россией, ведь часть из них намеревались провести Новый год в кругу близких у себя на родине. В ночь на 23 декабря РФ постановила прекратить всякое транспортное сообщение с Великобританией, где бушует вирус, который по заявлению британского премьер-министра Бориса Джонсона, на 70% заразнее классического вида коронавируса. Согласно заявлению оперативного штаба по борьбе с COVID-19, авиасообщение с Великобританией приостановлено лишь на неделю, однако россияне, проживающие в Англии убеждены, что локдаун продлится на несколько недель.


«Я хотела вернуться в Москву 28 декабря — а теперь я не то что домой не могу попасть, но даже тут в Англии не могу купить ничего другого, кроме продуктов, так как все вокруг закрылось. И даже в продуктовые нам нужно отстоять огромную очередь, ведь пускают определенное число людей», - поделилась студентка из Лондона.

Известно, что в Лондоне и нескольких регионах юго-восточной Англии введены жесткие ограничения, по которым снова закрылись непродовольственные магазины, парикмахерские и спортзалы. Среди запретов — и встречи с родственниками и друзьями для празднования Рождества, что вызвало массу недовольств со стороны жителей.

«Рождество — особенный праздник для каждого британца, но новые ограничения полностью исключают возможность даже просто ощутить дух этого праздника. В целом людей больше волнуют ограничения, введенные в связи со штаммом вируса, нежели сам коронавирус и его последствия», - поделилась студентка из Бирмингема Анастасия. 

Известно, что «британский» штамм коронавируса был выявлен и в Италии, Нидерландах, Дании и Австралии, где также принимаются дополнительные ужесточенные карантинные меры.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Британии разрабатывают «паспорта свободы» для людей без COVID-19

Сегодня, 13:20

Россияне рассказали о панике в Великобритании из-за мутации коронавируса

Сегодня, 12:35

В США предлагают разработать стратегию сокращения российского влияния в Сирии

Сегодня, 10:50

Китайские эксперты раскрыли преимущества России перед США в Арктическом регионе

Сегодня, 10:30

Минобороны Армении опровергло отход военных и передачу двух сел Азербайджану

Сегодня, 00:15

Американский сенатор назвал Россию бензоколонкой, притворяющейся страной

Вчера, 13:55

Из-за мутации коронавируса свыше 20 стран прекратили авиасообщение с Британией

Вчера, 10:50

Российские миротворцы продолжают оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха

19-12-2020, 23:15

Эксперт Дандыкин рассказал, зачем США объявили Россию одной из главных угроз на море

19-12-2020, 01:00

Швеция заявила о готовности атаковать военные базы России дальнобойными ракетами

19-12-2020, 00:00

Помпео заявил, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены и против РФ

18-12-2020, 09:50

Глава Штаба обороны Британии назвал Россию угрозой безопасности евроатлантического региона

18-12-2020, 00:45

Sohu: провокации американских авианосцев обернутся крайне жестким ответом России

17-12-2020, 22:40

В Сирии российский Ми-35 во время погони за американским AH-64 Apache взял его на прицел

17-12-2020, 15:20

Минобороны Армении отчиталось об успешной операции по освобождению военных в Гадрутском районе

17-12-2020, 11:00

Пашинян сообщил о попавших в окружение российских миротворцах

16-12-2020, 22:10

Турки назвали приезжающих российских туристов главными разносчиками заразы

16-12-2020, 22:05

В США признали, что противокорабельные ракеты России - лучшие в мире

16-12-2020, 18:00

В Карабахе российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум

16-12-2020, 16:45

Турция осудила американские санкции из-за российских С-400

16-12-2020, 01:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров