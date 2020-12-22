В Британии разрабатывают «паспорта свободы» для людей без COVID-19

Сегодня, 13:20

Ольга Громова

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В Британии разрабатывают «паспорта свободы» для людей без COVID-19

В Великобритании разрабатывают так называемые «паспорта свободы» для граждан, переболевших коронавирусом. Предполагается, что такие документы станут своеобразным пропуском для британцев - с ними они смогут посещать школы, ходить на работу, в пабы и так далее.

По информации британского таблоида Daily Mail, уже две компании получили правительственные контракты на исследовательскую работу над приложением, благодаря которому люди получат возможность доказать, что они свободны от COVID-19.

Указывается, что контракты на сумму 42 и 34 тысячи фунтов стерлингов, подписаны с компаниями Netcompany UK и Hub. Услуга, прописанная в договорах, значится как «разработка минимально жизнеспособного продукта с отрицательной сертификацией COVID-19».

Согласно задумке, система, над которой ведется работа, будет выдавать людям QR-код на их смартфонах, непосредственно связанный с их цифровым паспортом с фотографией.

Результаты негативного теста на коронавирус будут фиксироваться в специальном центре. Поэтому QR-код станет своего рода доказательством «отрицательного статуса».

В Министерстве здравоохранения страны обращают внимание на то, что речь идет только об исследованиях, и никаких решений о введении паспортов пока не принято и в ближайшее время не планируется.

«Пока говорим о том, как мы могли бы использовать это в будущем. Нет планов вводить паспорта иммунитета», - цитирует Daily Mail слова своего источника в Минздраве.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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