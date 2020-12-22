Генпрокуратура Армении не нашла доказательств вины Пашиняна по вопросу мобилизации

Генпрокуратура Армении не нашла доказательств вины премьер-министра страны Никола Пашиняна по вопросу мобилизации. Об этом сообщает агентство «Спутник.Армения».

Вскоре после окончания второй карабахской войны бывший глава военно-контрольной службы Минобороны РА Мовсес Акопян собрал большую пресс-конференцию, в ходе которой сделал несколько скандальных заявлений. Из его уст прозвучали также прямые обвинения в сторону главы правительства Никола Пашиняна, который якобы отдал приказ приостановить мобилизацию буквально на третий день войны в Карабахе.

Генпрокуратура Армении не нашла доказательств, которые бы подтверждали правдивость этих слов. Господин Акопян, ранее уверявший, что располагает аудиозаписью, которая доказывает факт приостановки мобилизации, так ее и не предоставил следствию в качестве доказательства. Во время допроса он заявил, что информация о приостановке мобилизации им была получена от лиц, которые отвечали за нее.

На этапе предварительного следствия прокуратура выяснила, что войска укомплектовывали в соответствии с установленными процедурами, при этом мобилизация не была приостановлена ни на день. Привлечение добровольцев, как установили следователи, не оказало никакого влияния и не привело к изменениям в процессе комплектации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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