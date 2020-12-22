Генпрокуратура Армении не нашла доказательств вины Пашиняна по вопросу мобилизации

Сегодня, 16:05

Ольга Громова

0

Image 16+
Генпрокуратура Армении не нашла доказательств вины Пашиняна по вопросу мобилизации

Генпрокуратура Армении не нашла доказательств вины премьер-министра страны Никола Пашиняна по вопросу мобилизации. Об этом сообщает агентство «Спутник.Армения».

Вскоре после окончания второй карабахской войны бывший глава военно-контрольной службы Минобороны РА Мовсес Акопян собрал большую пресс-конференцию, в ходе которой сделал несколько скандальных заявлений. Из его уст прозвучали также прямые обвинения в сторону главы правительства Никола Пашиняна, который якобы отдал приказ приостановить мобилизацию буквально на третий день войны в Карабахе.

Генпрокуратура Армении не нашла доказательств, которые бы подтверждали правдивость этих слов. Господин Акопян, ранее уверявший, что располагает аудиозаписью, которая доказывает факт приостановки мобилизации, так ее и не предоставил следствию в качестве доказательства. Во время допроса он заявил, что информация о приостановке мобилизации им была получена от лиц, которые отвечали за нее.


На этапе предварительного следствия прокуратура выяснила, что войска укомплектовывали в соответствии с установленными процедурами, при этом мобилизация не была приостановлена ни на день. Привлечение добровольцев, как установили следователи, не оказало никакого влияния и не привело к изменениям в процессе комплектации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Генпрокуратура Армении не нашла доказательств вины Пашиняна по вопросу мобилизации

Сегодня, 16:05

В Британии разрабатывают «паспорта свободы» для людей без COVID-19

Сегодня, 13:20

Россияне рассказали о панике в Великобритании из-за мутации коронавируса

Сегодня, 12:35

В США предлагают разработать стратегию сокращения российского влияния в Сирии

Сегодня, 10:50

Китайские эксперты раскрыли преимущества России перед США в Арктическом регионе

Сегодня, 10:30

Минобороны Армении опровергло отход военных и передачу двух сел Азербайджану

Сегодня, 00:15

Американский сенатор назвал Россию бензоколонкой, притворяющейся страной

Вчера, 13:55

Из-за мутации коронавируса свыше 20 стран прекратили авиасообщение с Британией

Вчера, 10:50

Российские миротворцы продолжают оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха

19-12-2020, 23:15

Эксперт Дандыкин рассказал, зачем США объявили Россию одной из главных угроз на море

19-12-2020, 01:00

Швеция заявила о готовности атаковать военные базы России дальнобойными ракетами

19-12-2020, 00:00

Помпео заявил, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены и против РФ

18-12-2020, 09:50

Глава Штаба обороны Британии назвал Россию угрозой безопасности евроатлантического региона

18-12-2020, 00:45

Sohu: провокации американских авианосцев обернутся крайне жестким ответом России

17-12-2020, 22:40

В Сирии российский Ми-35 во время погони за американским AH-64 Apache взял его на прицел

17-12-2020, 15:20

Минобороны Армении отчиталось об успешной операции по освобождению военных в Гадрутском районе

17-12-2020, 11:00

Пашинян сообщил о попавших в окружение российских миротворцах

16-12-2020, 22:10

Турки назвали приезжающих российских туристов главными разносчиками заразы

16-12-2020, 22:05

В США признали, что противокорабельные ракеты России - лучшие в мире

16-12-2020, 18:00

В Карабахе российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум

16-12-2020, 16:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров