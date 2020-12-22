Турецкие истребители F-16 вторглись в воздушное пространство Греции над Эгейским морем

Два турецких истребителя F-16 вторглись в воздушное пространство Греции над восточной частью Эгейского моря. Об инциденте, случившемся 21 декабря, сообщает газета Kathimerini, ссылаясь на Генштаб Вооруженных сил Греции.

По сведениям журналистов, турецкие истребители в воздушное пространство Греции вошли около 19.00 по местному времени в понедельник (20.00 по Москве) и, находясь на высоте 7,3 километра, пролетели над островами Ойнусс и Панагия.

Действуя согласно международных правил ведения боевых действий, греческие истребители обнаружили и перехватили F-16 ВВС Турции. Другие подробности случившегося не приводятся.

Отношения между Анкарой и Афинами с каждым днем становятся все более напряженными. Между странами давние разногласия, в том числе касательно острова Кипр и прав на разведку ресурсов в Эгейском и Средиземном морях. В августе этого года давний конфликт вышел на новый виток - произошло это после того, как Анкара снарядила свое судно для проведения сейсморазведки в район Восточного Средиземноморья, на который также претендует Греция.

Примечательно, что и Турция, и Греция являются странами НАТО.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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